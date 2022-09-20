انت الان تتابع خبر شحن عداد الكهرباء من الموبايل.. أمشي معانا خطوة بخطوة هتلاقي كل حاجة سهلة والان مع التفاصيل

خطوات سريع لـ شحن عداد الكهرباء من الموبايل عليك بفتح الأبلكيشن وتسجل كل بياناتك الخاصة.

تحديد اختيارك postpaid or prepaid واسم الشركة التابع لها.

وأنه في حالة اختيار prepaid سوف تظهر أمامك “لو عايز تشحن” ضع الكارت ويظهر الموبايل لقراءة البيانات.

عليك تحديد المبلغ المطلوب لتشحن.

واختار من خلال الفيزا.

وسوف تصلك رسالة فيها خصم المبلغ من رصيد الفيزا.

وضع الكارت من جديد وسوف يظهر الموبايل لنقل الشحنة وبعدها ضع الكارت في العداد. تطبيقات شحن عداد الكهرباء من الموبايل استعمال ماي فوري.

استعمال كهرباء خالص.

استعمال shal gtpay. رياض - احمد صلاح - وفرت وزارة الكهرباء خدمة شحن عداد الكهرباء من الموبايل وهي التي تسهل كثيراً على جميع المواطن، وتتماشي بشكل مستمر من خطة الدولة للتحول الرقمي التطبيق الدائم لكل وسائل الدفع الإلكترونية.