انت الان تتابع خبر طريقة عمل عصائر صيفية باردة.. تعالي نودع الصيف باللذاذة دي والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - إليكم قائمة بألذ عصائر صيفية باردة نقدمها لكم مع طريقة ومكونات التحضير، مع اقتراب انتهاء فصل الصيف الذي يتميز بمواسم الفواكه اللذيذة نميل جميعنا لتحضير العصائر الباردة والمنعشة بشكل مستمر، مع العلم أنها فكرة جميلة جدًا لتكون وجبات خفيفة اثناء النهار، فهي غنية بالمعادن، الفيتامينات والألياف، وتساعد على نضارة البشرة وعمل تنظيف للأعضاء الداخلية لغناها بالسوائل والأملاح الجيدة، نستعرض لك في هذا المقال مجموعة من هذه العصائر بمكونين فقط وطريقة سهلة وسريعة جدًا.
طريقة عمل عصائر صيفية باردة
نستعد لتوديع فصل الصيف، الفصل الذي يشتهر بالعصائر المنعشة التي نحضرها في منازلنا من الفواكه الموسمية ذات المذاق اللذيذ والمنعش، سبق وأن شاركنا معكم عددًا من انواع الآيس كريم والسموذي التي تعتمد اساسًا على فواكه موسمية مثل سموذي المانجو وآيس كريم بنكهات فواكه مختلفة.
مكونات عمل عصائر صيفية باردة
- ثمرتين من التفاح.
- ثمرتين من المانجو.
- كوب من الفرولة.
- كوب من البطيخ الأحمر.
- ثلج مجروش.
- سكر حسب الرغبة.
- كريم شانتيه للتزيين.
طريقة التحضير:
- في خلاط كهربائي حصرًا، ضعي الفاكهة المفضلة لديك.
- ومن ثم أضيفي قطع الثلج والسكر.
- استمري بالخفق حتى تحصلي على قوام كريمي.
- تزين بكريم الشانتيه في حال أحببت ذلك.
بالهناء والشفاء.