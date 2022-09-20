انت الان تتابع خبر طريقة عمل عيش الفينو.. لازم تعتمديه عشان الأسعار ماشية لفوق والان مع التفاصيل

طريقة عمل عيش الفينو

مدة التحضير: 45 دقيقة.

الكمية: 20 قطعة.

السعرات الحرارية: 300 سعرة حرارية في كل 100 غرام.يمكن ان تعتمديها بشكل أسبوعي كأن تحضري كمية كل يوم سبت وتحتفظي بها في الثلاجة بقية الأسبوع، كما ننصحك بإعداد كمية لأسبوع واحد فقط كي لا يتغير طعمها على أطفالك. مكونات عمل عيش الفينو

اثنين كيلو من الدقيق المنخول.

ربع كوب سكر.

ملعقة من محسن المخبوزات.

ربع كوب زيت.

ماء دافئ للعجن.

بيضة حجم وسط مخفوقة.

سمسم، حبة بركة.

طريقة تحضير عيش الفينو

ابدأي بنخل المكونات الجافة سويةً.

ثم اضيفي المواد السائلة وحرّكي جيدًا.

بالنسبة لكمية الماء فذلك يعتمد على نوعية الدقيق المستعمل.

تدريجيًا أضيفي الماء مع العجن.

اتركيها ترتاح 45 دقيقة في مكان دافئ.

ثم شكليها بالشكل المعتاد واتركيها أيضًا ترتاح 30 دقيقة مع تغطيتها.

أخبزيها في فرن محمى على حرارة 180 لمدة 45 دقيقة.

تقدم مع الجبن، الزيتون والجبن الكوبايات.

رياض - احمد صلاح - نقدم لك في هذا المقال طريقة عملبطريقة معتمدة من قبل الشيف الشربيني حيث شاركها في برنامجه عبر سي بي سي سفرة تزامنا مع افتتاح المدارس، حيث تعد الأمهات السندوتشات بشكل يومي للاطفال باستخدام عيش الفينو ولكن يمكن إعداد وتحضير كمية كبيرة جدًا في المنزل بنصف تكلفة الجاهز؟ فماذا تنتظرين؟ جربي هذه الوصفة لتعتمديها لاحقًا ولا تنسي أن تشاركيها مع أصدقائك وأحبابك، عليك فقط الالتزام بالمقادير كما ذكرناها لك نقلًا عن الشيف.

بالهناء والشفاء.