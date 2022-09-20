انت الان تتابع خبر طريقة علاج تساقط الشعر.. جربيها وشوفي العجايب والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - هل تبحثين عن طريقة علاج تساقط الشعر بمكونات جميعها من المنزل؟ جمعنا لك ثلاث وصفات طبيعية جميع مكوناتها صحية ولا تحتوي اية عناصر كيميائية، يمكنك اختيار ما يتناسب مع شعرك أو ما تتوافر مكوناته لديك، ولن تقلقي بعد الآن من مشكلة تساقط الشعر خاصةً مع ازديادها في فصليّ الخريف والصيف.

طريقة علاج تساقط الشعرقبل الحديث عن علاجات ووصفات لمنع تساقط الشعر وتحسين جودته، لابدّ أن نطلعكم على أهم اسباب تساقطه، ألا وهي:

أسباب وعوامل وراثية.

فقر الدم.

سوء التغذية.

تعرض الشعر لحرارة شديدة.

استعمال مستحضرات غير مناسبة.

وجود أمراض في فروة الرأس.

عدم العناية بنظافة الشعر.

وصفات لعلاج تساقط الشعر

وصفة البيض وزيت الزيتون

المكونات: ضعي نصف كوب زيت زيتون مع بيضة في الخلاط وقومي بمدّ الوصفة على فروة الرأس بلطف.