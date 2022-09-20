انت الان تتابع خبر تردد قناة أون تايم سبورت.. شوفها ودخلها على الريسيفرمن هنا واستمتع بمباريات الدوري والكأس والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تنطلق مسابقة الدوري المصري للموسم الكروي الجديد 2022-2023، في منتصف شهر أكتوبر المقبل، لذلك ارتفعت حركات البحث خلال الدقائق الماضية حول تردد قناة أون تايم سبورت، لاسيما وأنها الناقل الحصري لهذه البطولة بالإضافة إلي بطولة كأس مصر 2022-2033.وحققت مجموعة قنوات أون تايم سبورت نجاجاً كبيراً منذ إنطلاقها حيث تحقيق أعلى نسب مشاهدة داخل جمهورية مصر العربية للمباريات، بالإضافة إلى متابعة جانب الجاليات المصرية في الخارج لها.

وتقدم مجموعة قنوات أون تايم سبورت 1 و2 و3 العديد من البرامج التحليلية الرياضية وبطولة كأس مصر بجانب بطولة الدوري المصري والكشف عن الصفقات الجديدة للاعبين خلال فترات الانتقالات الصيفية والشتوية.

تردد قناة أون تايم سبورت: