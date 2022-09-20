انت الان تتابع خبر طريقة عمل لقمة القاضي.. هتعمليها مقرمشة أكتر من الحلواني يا ست الكل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تعدّ وصفة لقمة القاضي واحدة من أشهر الحلويات الشرقية والتي تحضر في موائد رمضان على وجه التحديد، تتميز بنكهتها الجميلة والمعززة بالنكهات الشرقية، مؤخرًا أصبحت بعض المحلات تضيف إليها صوصات من شوكولاتة وبيستاشيو، لكن الأصل والطلب يبقى للوصفة الأصلية بدون أية إضافات ثانوية، إليكم أسرار لقمة القاضي مع سر الحفاظ على الطعم الطري من الداخل المقرمش من الخارج.

طريقة عمل لقمة القاضي

مدة التحضير: 50 دقيقة.

تكفي ل: خمسة أفراد.

السعرات الحرارية: كل حبة صغيرة فيها وسطيًا من 50-70 سعرة حرارية.

عليك الانتباه لتناول كمية معتدلة لأنها حلوى ملغومة بالسعرات وتؤثر على وزنك.

مكونات لقمة القاضي

كوبين طحين متعدد الاستعمالات.

كوب ماء دافئ.

ملعقة نشاء، ملعقة خميرة فورية.

رشة قرفة، رشة ملح، رشة فانيليا.

زيت نظيف للقلي.

شربات جاهزة بقوام متوسط.

طريقة تحضير لقمة القاضي

ننخل المكونات الجافة ونضيف المكونات السائلة.

نعجنها ونتركها تتخمر ١٥ دقيقة.

نشكّل الكرات بواسطة ملعقة مدهونة بالزيت.

نقليها في زيت حامي وغزير.

بعد خروجها نسقطها في الشربات الباردة.

تزين بالبستاشيو.

ملاحظة هامة جدًا: يجب أن تكون الشربات باردة لكي تتغلغل في كل حبة بشكل جيد.