انت الان تتابع خبر طريقة عمل حشو الحمام.. اعرفي سر النكهات وازاي تخلي الفريك مفلفل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يعدّ طبق الحمام واحدًا من أطباقنا الشعبية في مصر، تكمن لذته ب حشو الحمام نفسه وطريقة تتبيلته والبهارات المستخدمة فيه غضافة لطريقة “التحمير” التي عهدناها من أمهاتنا وجداتنا، في هذا الضوء يشاركه الشيف احمد السيد طريقته الخاصو بحشو الحمام عبر برنامج “أكلة أمي” الذي يعرض على الفضائية المصرية، مشيرًا إلى أهم شيء وهو “سر فلفلة” الفريك أو الفريك مع الكبدة، نقدم لكم المكونات، المقادير والأسرار نقلًا عن الشيف، على أن تلتزموا بها لتخصلوا على ألذ مذاق للحمام المحمّر.

طريقة عمل حشو الحمام

مدة التحضير: ساعة وربع.

تكفي ل: خمسة افراد.

السعرات الحرارية: 650في الحمامة المتوسطة.يمكنك التحكم بعدد السعرات الحرارية من خلال تقليل الدهون المستعملة في الوصفة، وخلال عملية التحمير بحد ذاتها يمكنك استبدالها بالشوي عوضًا عن التحمير. مكونات عمل حشو الحمام

كوبان من الأرز المصري.

بصلة متوسطة مبروشة.

كوب ونصف من اللحم المفروم.

ربع كوب مكسرات محمرة.

ربع كوب بقدونس مفروم ناعمًا.

ملعقتين من السمن البلدي.

فلفل، ملح، كمون.

طريقة تحضير حشو الحمام

في وعاء ضعي كل من الأرز المصفى بعد النقع واضيفي البهارات.

قلبي جيدًا لضمان مزج الخلطة جيدًا.

ثم اضيفي السمن واللحم المفروم واستمري بالتقليب.

بعدها فومي بحشي الحمام كالعادة.

يمكنك تحميره أو الاكتفاء بإدخاله للفرن.

بعد خروج الحمام من الفرن قومي بتزيينه بالبقدونس، المكسرات المحمرة والزبيب.

بالهناء والشفاء.