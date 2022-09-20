نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف مجلة عروض كازيون الثلاثاء الموافق 20 سبتمبر 2022 تخفيضات على جميع السلع الغذائية والأدوات المنزلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع اقتراب موعد العام الدراسي الجديد 2022 قامت كازيون بالاعلان عن تخفيضات كبيرة في الاسعار على المنتجات الغذائية والمدرسية ضمن عروض كازيون الثلاثاء 20 سبتمبر 2022، والى يوم 26 سبتمبر 2022، ويهتم جميع المواطنين في جمهوية مصر العربية في جميع البيوت ومختلف الطبقات بالعروض التي تقدمها كازيون في جميع فروعها على جميع السلع الغذائية والادوات المدرسية والمنزلية، ولذلك تابعونا من خلال هذا الموضوع عبر موقعكم ثقفني نستعرض معكم في الفقرات التالية بالصور عروض كازيون الجديدة 2022.

عروض كازيون الثلاثاء

تحتوي عروض كازيون الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 الجديدة حتي 26 سبتمبر 2022 على تخفيضات جلي جميع السلع الغذائية والادوات المنزلية والادوات الكهربية والجبن والمجمدات وغيرها، منها كيس من مكرونة المصريين 350 جم ب 4.25 جنية بدلا من 5.75 جنية، كيس مكرونة لازانيا بـ 14.50 جنية بدلا من 14.95 جنية، وعلبة صلصة طماطم شريفة 280 جم بـ 5.95 جنية بدلا من 6.50 جنية، وعلبة سمن طبيعي سيراتون 1.5 كيلو بـ 279 .95 جنية بدلا من 307.95 جنية، وعلبة سمن نباتي جنة 700 جم بـ 34.25 جنية بدلا من 35.75 جنية، زبدة غير مملجو 1 كيلو حجم عائلي بـ 56.95 جنية بدلا من 65 جنية ، ازازة دبس رمان بريستو 275 مل بـ 25.50 جنية بدلا من 29.95 جنية، ازازة زيت قلية 700 مل بـ 26.50 جنية بدلا من 27.75 جنية ، علبة زيت عافية عباد الشمس 800 مل ب 38.95 جنية بدلا من 40.75 جنية، علبة من لبن المراعي خالي الدسم او كامل الدسم 1 لتر بـ 18.95 جنية بددلا من 20.75 جنية، علبة حليب كامل الدسم جرين لاند 1 لتر بـ 16.95 جنية بدلا من 18.95 جنية.

أجدد عروض كازيون الثلاثاء

وتحتوي عروض كازيون الثلاثاء ايضا على تخفيضات على كوكي كرانش عادي او حار 12 قطعة + بطاطس بـ 83.95 جنية بدلا من 91.95 جنية، روستي صدور بانية عادي او حار 1 كيلو بـ 57.95 جنية بدلا من 64.95 جنية، دجاج مجمد الوطنية 1 كيلو بـ 53.95 جنية بدلا من 57.95 جنية، كيس ملوخية مونتانا 400 جم بـ 7.25 جنية بدلا من .50 جنية، برجر سانزانا 1 ك بـ 46.95 جنية بدلا من 56.95 جنية، وكل هذه العروض من ضمن عروض كازيون الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 التي اعلنت عنها كازيون بمناسبة دخول المدارس بداية من اليوم وحتي يوم 26 سبتمبر 2022.