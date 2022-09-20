نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض وتخفيضات كارفور السعودية على الهواتف الذكية والشاشات واللابتوبات في المقال التالي

عمر شويل - جدة كافور السعودية من أكبر المتاجر في المملكة العربية السعودية، والتي تقدم عروض وتخفيضات كبيرة على جميع أجهزة الهاتف المحمولة وشاشات التليفزيون واللابتوبات، وكذلك على جميع السلع الغذائية من لحوم وأسماك وخضروات وفواكه وكلها منتجات طازجة، وملابس الأطفال، كما تقدم العديد من مستلزمات المنازل بأسعار تناسب جميع شرائح المجتمع السعودي، وتقدم أيضاً مستلزمات العناية بالأطفال، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على عروض وتخفيضات كافور السعودية على جميع الهواتف الذكية، وشاشات التليفزيون، واللابتوب.

عروض وتخفيضات كافور السعودية على الهواتف الذكية

سوف نتعرف معكم على أسعار الهواتف الذكية من خلال متاجر كافور السعودية وهى كما يأتي:-

جوال ايفون 13 برو ماكس سعة 256 جيجا بايت السعر 4899 ريال سعودي بدلاً من 5299 ريال سعودي، كما تبلغ قيمة الخصم 400 ريال.

هاتف سامسونج جلاكسي A73 السعر 1799 ريال سعودي بدلاً من 1899 ريال سعودي توفير 100 ريال.

جوال Samsung GALAXY A33 السعر 1099 ريال سعودي بدلاً من 1249 ريال سعودي، كما تبلغ قيمة التوفير 150 ريال.

هاتف سامسونج جلاكسي A13 السعر 599 ريال سعودي بدلاً من 649 ريال سعودي، كما يبلغ الخصم 50 ريال.

هاتف موتوريلا السعر 699 ريال سعودي بدلاً من 849 ريال سعودي توفير مبلغ 150 ريال.

عروض وتخفيضات Carrefour السعودية على اللابتوب والتابلت

سوف نتعرف معكم متابعينا على أسعار أجهزة اللابتوب والتابلت من متاجر كافور السعودية وهى كما يلي:-

SAMSUNG TAB10.5A822LTE GD السعر 949 ريال سعودي بدلًا من 1149 ريال سعودي، كما تبلغ قيمة الخصم 200 ريال. إيسر نوتبوك a314-22 AMD 32250 B السعر 1389 ريال سعودي بدلًا من 1699 ريال سعودي، كما تبلغ قيمة التوفير 310 ريال. لينوفو نوتبوك 14 السعر 2499 ريال سعودي بدلًا من 2749 ريال سعودي، قيمة التوفير 250 ريال سعودي. هواوي تابلت 10 السعر 679 ريال سعودي بدلًا من 769 ريال، قيمة التوفير 90 ريال سعودي.

عروض وتخفيضات كافور السعودية على شاشات التليفزيون

سوف نقدم لكم أسعار شاشات التليفزيون من خلال كافور السعودية وهى كما يأتي:-