نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف باقة عروض اليوم الوطني السعودي 92 والأسعار الموحدة على التحاليل والعطور من أشهر بيوت العود بالسعودية 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اليوم الوطني السعودي 92 تصدرت قائمة بحث واهتمام الملايين من السعوديين خلال الفترة الحالية مع قرب احتفال المملكة العربية السعودية بالذكرى الثانية والتسعون على قرار الملك عبد العزيز آل سعود بتوحيد أراضي الحجاز تحت اسم المملكة العربية السعودية في الثالث والعشرين من شهر سبتمبر لعام 1930، حيث تقدم جميع المتاجر والفنادق والمطاعم والهايبر ماركت والمولات التجارية والمكتبات وشركات السياحة وبيوت العطور الكثير من عروض اليوم الوطني السعودي 2022 الذكرى 92 تعبيرا منهم عن مدى سعادتهم بالعيد الوطني لتوحيد المملكة حيث تقام الاحتفالات تحت شعار هي دارنا.

عروض اليوم الوطني السعودي 92

طرحت مؤسسة رؤيا للبصريات عروض اليوم الوطني السعودي 92 في جميع فروعها بالمملكة بسعر نظارة 92 ريال سعودي بجانب كشف نظر مجاني، بالإضافة إلى تخفيضات تصل إلى 60%.

وأعلن نادي صحتي الرياضي تخفيض رسوم الاشتراك الثلاثة أشهر 550 ريال.

فيما تبلغ رسوم الاشتراك الستة أشهر 592 ريال سعودي ضمن عروض اليوم الوطني 2022.

كما يقدم مختبر أنيس الخير تخفيضات على رسوم باقة الفحص العام بلس والتي تشمل 19 تحليل بسعر 392 ريال فقط.

فيما تبلغ باقة تساقط الشعر في العرض بسعر 292 ريال.

وبالنسبة لباقة متابعي الضغط والسكر بمبلغ 292 ريال.

أما باقة الحمية الغذائية والتكميم فتبلغ 292 ريال.

فيما تبلغ تكلفة باقة الروكتان 192 ريال.

وتتبلغ تحليل صحة الغدد أو باقة الحديد أو صحة الكلى أو صحة الكبد أو باقة الدهون ب92 ريال.

أما باقة فحص فيتامين د وب12 أو تحاليل الروكتان أو صحة الشعر والأظافر ب192 ريال سعودي.

تستمر عروض اليوم الوطني السعودي 92 بداية من 1 إلى 30 سبتمبر 2022.

موعد اليوم الوطني السعودي 2022

وفيما يلي العد التنازلي لموعد اليوم الوطني السعودي

عروض اليوم الوطني السعودي 92

وحرص متجر البداح على تقديم عروض اليوم الوطني السعودي 92 بتخفيضات تصل إلى 90% من السعر الأصلي للمنتجات، تبدأ العروض من 192 ريال بدلا من 594 ريال.

وتحت شعار بدينا هالمرة من بدري كشفت بين العربية للعود عن عروض اليوم الوطني 2022 تخفيضات في الأسعار تصل 60%.

وتبدأ أسعار العطور في بيت العربية للعود من سعر 92 ريال سعودي ويصل إلى 592 ريال سعودي، بدون احتساب الضريبة المضافة على المنتجات.

وطرح بيت عطور نخبة العود عرض السعر الموحد على عدد كبير من منتجاته وهو سعر 92 ريال احتفالا بالذكرى 92 لليوم الوطني السعودي 2022.

شعار اليوم الوطني السعودي 1444

وكشفت هيئة الترفيه السعودية برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، عن هوية شعار اليوم الوطني السعودي 1444والتي تتكون من خريطة السعودية بجانب عبارة “هي لنا دار” بخط الثلث.

وتتكون ألوان شعار اليوم الوطني السعودي من البرتقالي رمز النجاح، والأزرق يعني الولاء والحكمة، واللون الأخضر يعني الطموح والأمان والنمو. أما اللون الأصفر فيشير إلى التفاؤل، ، أما الأحمر فهو العزيمة.

عبارات تهنئة اليوم الوطني السعودي 1444