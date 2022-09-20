نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة طرد الفئران نهائيا من المنزل مستحيل فأر يعيش في بيتك أكثر من دقائق هيهرب ومش هيرجع تاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة لا يتحمل الجميع رؤية الفئران داخل المنزل، لأنها من الحشرات كبيرة الحجم والتي تفزع الجميع وتجعلهم يفرون خارج المنزل بمجرد رؤيتها، كما إنها من الحشرات التى تتجول في المنزل وتتغذى على جميع الأشياء المتاحة في المنزل، لذلك يسبب في تلف كبير بالاثاث والملابس وغيرها من الأشياء المهمة، و تبحث الأمهات عن طريقة تساهم في التخلص من الفئران لأنها من الحشرات السريعة التى تتجول في جميع غرف المنزل ولا يمكن التخلص منها بسهولة نظراً لكبر حجمها، لذلك سوف نستعرض لكم طرق التخلص من الفئران والحفاظ على نظافة المنزل.

طرق طرد الفئران نهائيا من المنزل

الحفاظ على جمال ونظافة المنزل أمر ضروري تهتم به الأمهات، ولكن عند تواجد الحشرات في المنزل يصبح غير نظيف، لذلك تحرص الأمهات في البحث عن طرق للتخلص من هذه الحشرات وخاصة الفئران لأنها من الحشرات التي تتغذى على أي شئ، ولكن طرق التخلص من الفئران ليست سهلة لذلك تبحث الأمهات عن أفضل طرق تساعد على التخلص من الفئران للحفاظ على نظافة المنزل، وتتمثل هذه الطرق في الآتي.

البصل والثوم

من المعروف أن البصل والثوم من الخضروات النفاذة التي تنبعث منها روائح قوية تجعل جميع الحشرات تهرب منها، لذلك يمكن تقشير حبة من البصل كبيرة مع عدد من فصوص الثوم وتوزيعهم في الغرف وأماكن تجمع الفئران، حيث أنه بمجرد تنفسهم هذه الروائح سوف يفرون خارج المنزل.

طرد الفئران بزيت النعناع نهائيا

يمكن استخدام زيت النعناع في التخلص من الفئران، وخاصة لأن زيت النعناع من الزيوت العطرية المميزة برائحتها النفاذة، لذلك يمكن تحضير كرات من القطن الأبيض وبلها بزيت النعناع وتوزيع هذه الكرات في جوانب الغرف أو أماكن ملاحظة تجمع الفئران فيها.

القضاء على الفئران بمسحوق البطاطس

مسحوق البطاطس من الأدوية العلاجية لتواجد الفئران في المنزل، لذلك يمكن استخدامه في التخلص من هذه الحشرات، حيث تساهم في قتل الجرذان، ويمكن رش كمية من مسحوق البطاطس أمام الغرف وفي جميع الأماكن، حيث يساهم هذا المسحوق في الحفاظ على نظافة المنزل من الحشرات بدلا من استخدام المبيدات الحشرية.