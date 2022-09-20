شوف أقوى عروض تذكير باليوم الاخير الأسبوعية من أسواق العثيم

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عمر شويل - جدة مازالت تحتفل أسواق العثيم باليوم الوطني السعودي الـ 92 مع جميع عملائها، حيث تقدم لهم أفضل وأجدد العروض الأسبوعية والحصرية على جميع الأجهزة المنزلية والأدوات الكهربائية بجانب العروض الثابته التي لا يمكن لأحد منا الأستغناء عنها التي تحتوي اليوم علي اشهي وافضل المنتجات الغذائية الطازجة والخضروات المتنوعة والبقالة وسلع تموينية وسلع غذائية، تسوقوا بأرخص الأسعار فقط وحصري مع أسواق العثيم الاسبوعية الثلاثاء 24 صفر 1444هـ الموافق 20 سبتمبر2022. أقوى عروض تذكير باليوم الاخير الأسبوعية من أسواق العثيم أرز أبو سنبلتين مزه هندي بسمتي، وإن الكيس 10 كيلو، بسعر 52.95 ريال بدلاً من 79.95 ريال.

سكر الأسرة 10 كيلو، بسعر 29.95 ريال بدلاً من 34.95 ريال.

ساديا دجاج مجمد 10 × 110،بسعر 169.95 ريال بدلاً من 207.00 ريال.

5 حبات مكرونة هالي 400 جرام، بسعر 6.95 ريال بدلاً من 14.75 ريال. عروض أدوات المطبخ من أسواق العثيم طقم قدور رويال فرود، مكون من 8 قطع، بسعر 130.00 ريال بدلاً من 199.00 ريال.

مقلاية هوم واي، 2 حبة، بسعر 59.95 ريال بدلاً من 75.00 ريال.

قطاعة خضار هوم واي، سعة 500 ملل، بسعر 22.00 ريال بدلاً من 27.00 ريال.

ترمس بلاميرو سعة 1 لتر، بسعر 25.00 ريال بدلاً من 39.00 ريال.

سطل مع ممسحة، بسعر 45.00 ريال بدلاً من 59.00 ريال. عروض متنوعة من أسواق العثيم حافظة طعام مستطيل 6 حبات، بسعر 39.00 ريال بدلاً من 56.00 ريال.

ممسحة أرضيات، بسعر 26.95 ريال بدلاً من 44.95 ريال.

طاولة كوب، بسعر 99.95 ريال.

بنطلون رجالي جينز منوع، بسعر 24.95 ريال بدلاً من 34.95 ريال.

منشفه حمام سعر القطعة 14.95 ريال بدلاً من 22.00 ريال. مايكرويف كوين ديجيتال، سعة 20 لتر، بسعر 209.00 ريال بدلاً من 249.00 ريال.

مضرب بيض كينوود، بسعر 85.00 ريال بدلاً من 115.00 ريال.

حماسة خبز أي تي سي، بسعر 59.00 ريال بدلاً من 69.00 ريال.

مكواه تيفال جافة، بسعر 69.00 ريال بدلاً من 110.00 ريال.

محضر قهوة أسبرسو، بسعر 189.00 ريال بدلاً من 389.00 ريال. خلاط بانيكس 2 × 1، بسعر 75.00 ريال بدلاً من 119.00 ريال.

عصارة حمضيات بانيكس، بسعر 89.00 ريال بدلاً من 127.00 ريال.

شاشة سهم سمارت 50 بوصة، بسعر 1149.00 ريال بدلاً من 1399.00 ريال.

غلاية بانيكس ماء 1.8 لتر، بسعر 45.00 ريال بدلاً من 65.00 ريال.

موقد كهربائي 2 عين، بسعر 95.00 ريال بدلاً من 132.00 ريال.

مسرح منزلي جيباس، بسعر 269.00 ريال بدلاً من 339.00 ريال.

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