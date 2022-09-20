نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف بنده السعودية عروض وتخفيضات رائعة على الأجهزة الكهربائية والهواتف الذكية بأسعار خالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم بنده السعودية عروض وتخفيضات مبهرة على أحدث أنواع الشاشات والهواتف المحمولة بأسعار خالية تصل إلى نصف السعر مما يجعل الكثير من الناس يقومون بشراء جميع مطالبهم وتوفير الكثير من الأموال، كما تقدم عروض وخصومات مذهلة على السلع الغذائية والأجهزة المنزلية حتى تتيح للمواطنين شراء الكثير من الأشياء التي يحتاجها في حياته اليومية، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على عروض بنده السعودية على الأجهزة الكهربائية والهواتف الذكية بأسعار خالية. عروض بنده السعودية على أنواع الشاشات التلفزيونية سوف نتعرف على أسعار الشاشات وهى كما يلي:- شاشة سكاي وورث جوجل السعر ٢٤٩٩ ريال بدلاً من ٣٤٩٩ ريال سعودي.

تليفزيون توشيبا السعر ٥٤٩ ريال سعودي بدلاً من ٦٩٩ ريال سعودي.

تليفزيون امبكس جلوريا السعر ٩٤٩ ريال سعودي بدلاً من ١٨٩٩ ريال سعودي.

كما يتم عرض تليفزيون دورا السعر ١٠٩٩ ريال سعودي بدلاً من ٢١٩٩ ريال سعودي.

تليفزيون سكاي وورث جوجل السعر ١٣٩٩ ريال سعودي بدلاً من ٢٢٩٩ ريال.

كما يتم عرض تليفزيون امبكس السعر ١٣٤٩ ريال سعودي بدلاً من ٢٢٩٩ ريال.

تليفزيون تي سي ال السعر ١٥٩٩ ريال سعودي بدلاً من ٣٠٩٩ ريال سعودي. عروض Panda السعودية على الهواتف الذكية سوف نتعرف على أسعار الهواتف وهى كالتالي:- سامسونج جالكسي أي ٥٣ بسعر ١٤٢٠ ريال بدلاً من ١٧٩٩ ريال سعودي. سامسونج أي ٢٢ السعر ٦٩٩ ريال بدلاً من ٧٧٥ ريال سعودي. هواوي نوفا ٩ أس اي السعر ٩٤٩ ريال سعودي بدلاً من ١١٩٩ ريال سعودي. فيفو واي ٢١ السعر ٦٦٩ ريال سعودي بدلاً من ٦٩٩ ريال سعودي. كما يأتي جوال فيفو واي 76 بسعر ١١٤٩ ريال سعودي بدلاً من ١٢٩٩ ريال سعودي. أوبو أي 55 ٧٤٩ ريال سعودي بدلاً من ٩١٩ ريال سعودي. جوال نوكيا بلس سي ٠١ السعر ١٩٩ ريال بدلاً من ٣١٩ ريال سعودي. عروض بنده السعودية على أنواع الكشافات اليدوية سوف نتعرف على أسعار الكشافات اليدوية وهى كما يلي:- كشاف ليد كليك أون 6 فولت السعر ٦٩ ريال بدلاً من ١٠٥ ريال سعودي.

كشاف ليد كليك أون ٥ واط السعر ١٠٩ ريال بدلاً من ١٦٩ ريال سعودي.

كما يتم عرض كشاف ليد كليك أون ٤ فولت السعر ٣٤ ريال سعودي بدلاً من ٥٥ ريال سعودي.

كشاف ليد كليك أون ٦ فولت السعر ١٣٤ ريال سعودي بدلاً من ١٩٩ ريال سعودي.

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