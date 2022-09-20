نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرسل رسالة “حلم” على هذه الارقام للسحب على 100 ألف دولار 2022 رقم اشتراك مسابقة الحلم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد مسابقة الحلم هي واحدة من أكثر المسابقات التي يحضرها ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم العربي هذه مسابقة تقدمها MBC لجميع المواطنين دون تحديد فئة معينة، حيث يمكنهم المشاركة في المسابقة والحصول على جائزة سخية تصل إلى 3.5 مليون دولار، مقسمة على جوائز مختلفة، ويتوق كثير من المواطنين للمشاركة في مسابقة الفوز بالمسابقة وجوائزها المختلفة، هذا وأن برنامج حلم يوفر كافة الوسائل التي تسهل على المتقدمين الدخل للحصول على السحب المقدم، وذلك عبر الموقع الرسمي للمسابقة أو من خلال التواصل على الارقام التي سنوضحها لكم في المقال.

شروط مسابقة الحلم 2023

مسابقة الحلم هي واحدة من أهم المسابقات المتاحة للجميع في الوطن العربي وخارجه ويستضيفها الصحفي الشهير مصطفى العجا للإعلان عن أسماء الفائزين بالمسابقة، ويجب أن يكون المشتركون في مسابقة الأحلام في سن قانونية للتأهل، وأن لا ينتمي المتسابق بأي شكل من الأشكال إلى أي متسابق، وأن يكون مواطنًا عربيًا من أي جنسية عربية، فضلاً عن أن مسابقة الحلم ينتظرها ملايين الاشخاص حول العالم من أجل القيام بكسب ملايين الدولارات الذين يكسبونها بالاشتراك في هذه المسابقة، هذا وأن هذه المسابقة يتم انعقادها كل عام وهي موجه إلى جميع دول العالم الراغبة في الانضمام وكسب الجائزة التي يتم توفيرها أمام كافة المتقدمين، فضلاً عن أن إدارة البرنامج تقوم بدراسة جيدة لكافة الطلبات التي تم تقديمها واختيار المناسبين للفوز بالجائز، كما أن المسابقة تعمل على دعم العديد من المشاريع الصغيرة والمتوسط التي لديها الرغبة في إنجاز كافة الاعمال المنوط بها في العديد من الدول العربية والاجنبية.

خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم لعام 2022

تم فتح باب التسجيل لموسم مسابقة الحلم 24 يناير 2022، ومع فتح باب التسجيل في الحلم على مدار العام، تم الآن إغلاق باب التسجيل في Dream والمشاركة الآن في التقويم الميلادي وانتهى في 29 ديسمبر من السنة التقويمية الحالية، وأيضًا، يمكن لأي شخص المشاركة في مسابقة الحلم، على سبيل المثال لا الحصر، أي فئة عمرية أو فئة معينة، فقط باتباع الخطوات التالية:

كل شخص يرغب في المشاركة في مسابقة الحلم يبحث عن رقم خاص يتوافق مع الدولة التي يعيش فيها.

سيرسل أي هاتف خلوي رسالة نصية إلى رقم بلد الشخص متبوعة بكلمة “حلم”.

ترسل مسابقة الحلم عدة أسئلة يجب الإجابة عليها بدقة عبر الرسائل.

التأكد التام من الرسالة الذي سيتم إرسالها.

يتابع المشتركون نتائج مسابقة الحلم على القناة الرئيسية للمسابقة (mbc) لضمان عدالة المسابقة وإرسال رسائل نصية لجميع المشاركين الذين سبق لهم المشاركة لضمان العدالة أرسل رسالة إلى الرقم المخصص لكل بلد.

وبعد ذلك يتم إرسال رسالة نصية تفيد بقبولك في البرنامج أو رفضك منه.

الدول المشاركة في مسابقة الحلم لجميع الدول 2022

هناك بعض الدول المشاركة في مسابقة الحلم 2022 وهي على النحو التالي:-

للدخول في مسابقة الحلم من المملكة العربية السعودية، أرسل رسالة برقم 650444 من مشغل الهاتف المحمول الخاص بك.

أدخل مسابقة الحلم من مصر عن طريق مراسلة 95450 من فودافون.

ادخل مسابقة الحلم من الكويت عن طريق إرسال رسالة إلى 4141 من GSM.

يمكنك الاشتراك في مسابقة الحلم من الإمارات بإرسال رسالة إلى 6070 من اتصالات.

أدخل مسابقة الحلم من عمان عن طريق إرسال رسالة إلى 90434 من GSM.

انضم إلى مسابقة الحلم من البحرين بإرسال رسالة من زين إلى 94000.

ادخل مسابقة الحلم من العراق بإرسال رسالة من زين إلى 2770.

سيتم إرسال رسائل مسابقة الحلم من دولة فلسطين عن طريق إرسال رسالة إلى 6750 من الوطنية.

اشترك في مسابقة الحلم من لبنان عن طريق إرسال رسالة من الثريا على الرقم 008821622775627.

انضم إلى مسابقة الحلم من سوريا بإرسال رسالة إلى 1555 من MTN.

ادخل مسابقة الحلم من الأردن عن طريق رسالة 98880 من Orange.

لدخول مسابقة الحلم من الأردن أرسل رسالة إلى زين على 98858.

ادخل مسابقة الحلم من تونس بإرسال رسالة إلى 85819 من شركة اتصالات تونسية.

ادخل مسابقة الحلم من تونس عن طريق مراسلة 85819 من Orange.

وتعد هي بعض الارقام لبعض الدول الذي سوف يتمكنوا من الاشتراك في مسابقة الحلم.

مسابقة الحلم لعام 2022

يذكر أن مسابقة الحلم لها دور فعال في دعم العديد من الدول المشاركة لدخول السحب والحصول على مليون دولار، وذلك بشكل عشوائي حيث تم اختيار المتسابقين أو المتقدمين للبرنامج وفقًا لضوابط وشروط معينة تعلنها إدارة البرنامج حتى تسمح لجميع المتقدمين بالقبول في البرنامج والحصول على الجائز المقدمة عند الفوز.

السحب على 100 ألف دولار

أعلنت مسابقة الحلم رسميًا عن تاريخ الانسحاب من مسابقة الحلم 2022 الجديدية، وتتم مطابقة التكلفة الأولية البالغة 100000 دولار باستلام طلبات الاشتراك من جميع البلدان للتسجيل والمشاركة في السحب الجديد التالي، ويتم بث الحدث الذي يقام من خلال نظام السحب العشوائي على الهواء مباشرة على MBC وسيتم الاتصال بالفائزين على الفور، مع إعادة السحب في حالة عدم الرد على المكالمة.

الاشتراك في مسابقة حلم

بعد أن اوضحنا لكم عن موعد الافتتاح الرسمي لبرنامج مسابقة الحلم القادم الذي تبلغ قيمته 100000 دولار، يرجى تذكر كيفية المشاركة في المسابقات الجارية وتلقي الطلبات، حيث يتطلب ذلك إرسال رسالة نصية تحتوي على الكلمات حلم أو حلم أو إعادة إلى الرقم المقابل لبلدك أو الرقم الموحد دوليًا والإجابة على سؤال المسابقة الذي تم استلامه عبر رقم هاتفك المحمول.