نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هترجع كأنها جديدة.. تنظيف الحوائط والأبواب من البقع الصعبه بمكون ميخطرش علي بالك دون إفساد الدهانات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تظهر علامات مختلفة وأتربة على حوائط المنزل نتيجة قيام بعض الأطفال بالرسم على الحوائط أو وضع أيديهم عليها، كما أنه عند ترك نوافذ المنزل مفتوحة يدخل الهواء محمل بالأتربة التى تتراكم على الجدران، وبالتالي تحتاج الأمهات إلى طريقة لإزالة هذه الأتربة والحفاظ على نظافة ولمعان الجدران، ولكن تبحث الأمهات عن طريقة بسيطة لا تفسد الحوائط وتسبب إزالة الزيوت من عليها، لذلك تحتاج إلى وصفة بسيطة تحافظ على الحوائط، لذا سوف نوضح لكم طريقة تنظيف حوائط المنزل والجدران بدقة دون فساد تلك الحوائط والتخلص من الأتربة.

تنظيف الحوائط والأبواب من البقع الصعبة

تتعرض حوائط جميع الغرف إلى التلوث نتيجة وضع اليدين عليها وتراكم الأتربة عند فتح النوافذ، كما أنه عند تصاعد الأبخرة من المطبخ تتراكم على الحوائط وتكون طبقة غير نظيفة تغير لونها، وتحتاج الأمهات إلى طريقة تساعد على تنظيف الحوائط والجدران من تلك الأوساخ مع الحفاظ على اللون الطبيعي للحوائط، وتتمثل المكونات التي نحتاجها عند تنظيف الحوائط والجدران في توفير الآتي.

المكونات

ماء دافئ.

ملعقة من صودا الخبز.

1 ملعقة من الصابون السائل.

ملعقتين من ملح الليمون.

زجاجة رذاذ.

فوطة نظيفة.

فرشاة ناعمة.

طريقة تنظيف الحوائط والأبواب من البقع

لإزالة جميع العلامات والأتربة من على الحوائط يمكن استخدام ملح الليمون وصودا الخبز والصابون السائل، حيث تساهم تلك المكونات في إعادة لمعان الجدران مرة أخرى، كما تزيل أي علامات تظهر على الحوائط، ويمكن تنظيف الحوائط والجدران بكل سهولة من خلال المكونات السابقة ودون استخدام مواد كيميائية تضر الحوائط من خلال إتباع الخطوات التالية.