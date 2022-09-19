شوف عروض اليوم الوطني في لولو هايبر ماركت أقوى التخفيضات

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عمر شويل - جدة تستمر عروض اليوم الوطني في لولو هايبر ماركت على مرات الأصناف. ومن بين المعروضات في مجلة عروض لولو تجد تشكيلة متنوعة من الوجبات الجاهزة المطبوخة على يد أمهر الطهاة في هايبر لولو. كما يمكن شراء مقاضي البقالة والسلع التموينية المختلفة. فالهايبر يعرض منتجات الشركات المختلفة من الدواجن المجمدة والطازجة. وكذلك الأطعمة المجهزة للطهي والتحضير من الخضراوات والفواكه المجمدة حيث يعرض الهايبر منتجات شركة ساديا وسيارا ودو وغيرها من أبرز الشركات في هذا المجال. فضلا عن العديد من العروض على المنتجات المختلفة التي تجدها عند زيارة فروع لولو هايبر المنتشرة في مختلف أرجاء المملكة.

لولو هايبر ماركت

وفر الكثير من الوقت والمجهود المهدر في تحضير الطعام في المنزل. واستمتع بالطعم الرائع للوجبات السعودية والعالمية التي أعدها طهاة هايبر لولو واحصل على خصومات ممتازة.

اشتري حلى الكنافة بالقشطة سعر الكيلو 21.90 ريال بدلاً من 35.20 ريال. ووفر 13.30 ريالاً.

احصل على الحجم المتوسط من كيك الغابة البيضاء مقابل 39.90 ريال بدلاً من 57.75 ريال. ووفر مبلغ 17.85 ريال.

وفر 7.30 ريال عند شراء وجبة كبسة لحم الضأن مقابل 38.90 ريال للكيلو بدلاً من 46.20 ريال.

دجاج مشوي نكهات متنوعة سعر الحبة الواحدة 23.90 ريال بدلاً من 26.90 ريال.

حلى بريوش بالتمر مقابل 7.90 ريال بدلاً من 13.75 ريال.

احصل كيلو من وجبة اللازانيا باللحم البقري مقابل 30.90 ريال بدلاً من 39.90 ريال سعودي.

يمكنك شراء وجبة مكرونة بالدجاج بسعر 26.90 ريال للكيلو بدلاً من 31.90 ريال.

وجبة دجاج بروستد من لولو ماركت بسعر 12.90 ريال بدلاً من 16.90 ريال.

عروض لولو

وفر مع منتجات شركة ساديا المميزة من الدواجن والخضراوات. يمكنك شراء كيس صدور دجاج وزن 2.5 كجم مقابل 56.95 ريال بدلاً من 86.95 ريال. وتوفير نحو 30 ريال سعودي.

دجاج مجمد ساديا وزن الحبة 1300 جرام/ 1500 جرام بسعر ممتاز لكل حبة منفردة وللكرتون كاملاً.

احصل على حبة من كرافت جبنة شيدر قالب وزن 250 جرام مقابل 12.5 ريال بدلاً من 14.95 ريال.

بوك كريمة الطهي عبوة 500 مل لإعداد أشهى الوصفات مثل شوربة السي فود الرائعة. متوفرة مقابل 11.50 ريال بدلاً من 15.95 ريال.

لورباك رذاذ الحمير 200 مل/ سائل القلي 500 مل بسعر 10.95 ريال بدلاً من 24.5 ريال.

لولو ماركت

ستربس الدجاج الحار دو/ ستربس الدجاج عادي وزن الحبة 750 جرام بسعر 20.95 ريال فقط بدلاً من 34.95 ريال للحبة.