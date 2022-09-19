نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض ايكيا اليوم الوطني 92 بخصومات مذهلة أغتنم الفرصة الآن في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم عروض ايكيا اليوم الوطني 92 حيث قدمت شركة IKEA عروض وتخفيضات متنوعة على جميع المنتجات، ومفاجأة ايكيا للمواطنين بالمملكة بمناسبة العيد الوطني 92 هي أكسسوارات وأثاث بأقل من 92 ريال، إلى جانب الخصومات المميزة على العديد من الأثاث المنزلي الذي يتميز بالتصميم الأنيق والجودة العالية، ولذلك إذا كنت تسعى لتجديد الأثاث والإكسسوارات الخاصة بالمنزل يجب أن تبادر بالسرعة للإستفادة من هذه التخفيضات التي لن تجد لها مثيل في وقت أخر ولن تجد أفضل منتجات ايكيا بالأسواق.

عروض ايكيا اليوم الوطني بأقل من 92 ريال

شركة IKEA ايكيا تهتم دائمًا بتفاصيل صغيرة جداً لكنها صانعة لفارق كبير في اكتمال عناصر الديكور وإضافة الوان مفعمة بالحياة والبهجة مما يجعل كل سيدة منزل راضية وفخورة بمظهر منزلها، لذلك تجد أفضل أكسسوارات ايكيا لديكور منزلك، والآن يمكنك الحصول على أفضل التحف والنباتات الصناعية والشموع والتابلوهات وغيرهم بأسعار أقل من 92 ريال من أهمها الأتي:

تابلوهات برسومات والوان متنوعة عدد 8 تابلوه، مقاس ‎13×18 سم‏، بسعر 12 ريال.

ومجموعة من الأصص الزهور والنباتات الصناعية بعدة ألوان وتصميمات، سعر أصيص الزرع الواحد 12 ريال.

كما يمكنك الحصول على مجموعة من النباتات الصناعية مع الأواني الخاصة بها ، بسعر 6 ريال مقاس 6 سم، و سعر 15 ريال لمقاس 9 سم، ويمكنك الحصول على 3 قطع انيقة مقاس 5 سم بسعر 19 ريال، ويمكن شراء نباتات كبيرة الحجم لتزين الجدران مقاس 26×26 سم بسعر 19 ريال.

ومتوفر صحن أنيق باللون الأبيض للشمع مقاس ‎35×15 سم‏ بسعر 39 ريال، وايضًا مزهرية زجاج شفاف مقاس 18 سم بسعر 39، وصحن شمع باللون النحاسي مقاس 22 سم بسغر 39 ريال.

تخفيضات ايكيا بمناسبة العيد الوطني على الأثاث المنزلي

يمكنك الآن الحصول على أفضل وأجود قطع الأثاث المنزلي من أيكيا بخصومات رائعة قدمتها ايكيا للأحتفال بالعيد الوطني ولكن عليك الشراء في أسرع وقت لأن عروض الٌأثاث المنزلي سارية لمدة أسبوع واحد فقط، وتتنوع المنتجات بين هايكل السرير كنب غرف المعيشة والخزائن وحدات التخزين وطاولات القهوة بأحجام متنوعة والمقاعد والمكاتب وغيرها.

سرير صغير باللون الأبيض يضم من الأسفل 3 أدرج للتخزين التي سوف تساعد في الترتبيب وتوفير المساحة، بسعر 1995 ريال بدلاً من 2445 ريال.

كنبة أنيقة لغرفة المعيشة باللون الرمادي الفاتح ثلاث مقاعد، بسعر 1985 ريال بدلاً من سعر 2480 ريال.

كما يمكنك شراء طاولة لغرفة النوم مع مرآة باللون الأبيض، مقاس ‎100×50 سم‏، بسعر 595 ريال والسعر قبل التخفيض 725 ريال.

وطاولة للطعام مع 4 كراسي، مصنوعة الخشب الفاخر باللون البني، بسعر 695 ريال بدلاً من 795 ريال.

كرسي بذراعين باللون الأسود بسعر 1935 ريال بدلاً من 2360 ريال، وايضَا كنبة ثلاث مقاعد باللون الأسود بسعر 2810 ريال بدلاً سعر 3405 ريال، ومتوفر أيضًا لدى IKEA كنبة كبيرة أربع مقاعد مع أريكة للنوم بسعر 5465 ريال بدلاً من 6165 ريال.

هناك العديد من عروض ايكيا اليوم الوطني 92 للتعرف علي جميع العروض يجب عليك زيارة موقع ايكيا الرسمي.