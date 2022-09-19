شوف أحدث عروض لولو هايبر المدمرة على مختلف الأجهزة بخصومات نارية لا تفوتها LULU

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عمر شويل - جدة عروض لولو هايبر تقدم أقوى العروض المدمرة والمميزة على مختلف الأجهزة بخصومات لن تتوفر في أي مكان سوى لدينا هنا في متاجر لولو العظيمة. حيث تعتبر عروض لولو من أشهر العروض المتواجدة في المملكة العربية، كما أن لها الكثير من المتسوقين الخاصة بها ولا يذهبون لأي متجر أخر ويستمتعون كذلك بالتسوق في متاجر لولو. وذلك بسبب أسعاره المميزة سواء على السلع الغذائية أو الأجهزة الإلكترونية والكهربائية وغير ها الكثير لا تفوت العرض المميز. أحدث عروض لولو هايبر المدمرة على الهواتف الذكية بخصومات مذهلة لا تفوتها احصل على خصم 150 ريال على جوال سامسونج جالكسي اي 33 من الجيل الخامس يعمل بنظام أندرويد 12. حيث أن الهاتف أيضاً مزود بأربع كاميرات خلفية فتجد صورة رائعة الدقة والوضوح دقتها هي 50+5+2+2 ميجا بيكسل. وتعمل برامات سعتها 8 جيجا بات، وذاكرة داخلية مساحتها 128 جيجا بايت. بسعر 1099 ريال بدلاً من 1249 ريال سعودي. متوفر هاتف سامسونج جالكسي اي 32 من الجيل الرابع، كما يعمل بنظام التشغيل أندرويد، ويعمل برامات سعتها 6 جيجا بايت. بينما الذاكرة الداخلية سعتها 128 جيجا بايت، وحجم الشاشة 6.5 بوصة. بالإضافة لكاميرا أمامية دقتها 20 ميجا بيكسل، وأربع كاميرات خلفية بدقة 64+8+5+5 ميجا بيكسل. بسعر 899 ريال بدلاً من 949 ريال سعودي. تخفيضات لولو هايبر العملاقة على الأجهزة الإلكترونية خصم 50 ريال على سوار ذكي من أيكون متوفر باللون الأسود والأزرق والوردي، سعر الحبة 119 ريال بدلاً من 169 ريال سعودي. أقوى عروض لولو المدمرة على الأجهزة الكهربائية اشتري قلاية بدون زيت من كينوود بدون زيت، سعة القلاية 5.5 لتر، بسعر 469 ريال بدلاً من 699 ريال سعودي. احصل على خصم 500 ريال على سوبر جنرال ثلاجة باب مزدوج، سعة الثلاجة 251 لتر، بسعر 1599 ريال بدلاً من 2099 ريال سعودي.

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