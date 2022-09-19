نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف موسم عروض بنده على الجوالات والأجهزة مع قسائم شرائية مجانية وجوائز للفائزين في المقال التالي

عمر شويل - جدة موسم عروض بنده على الجوالات والأجهزة مع قسائم شرائية مجانية وجوائز للفائزين، تضمنت عروض هايبر بنده في الأونة الأخيرة والتي تستمر حتى نهاية شهر سبتمبر خصومات على الجوالات والشاشات وأجهزة المطبخ، وإلى جانب الخصومات الحالية توفرت أيضاً سحوبات وجوائز وقسائم شراء للفائزين. ومن ضمن عروض الشهر الجاري : قدر ضغط كهربائي دوتس 1500 وات سعة 10 لتر بسعر 259 ريال بدلا من 365 ريال خصم 29% وسعة 12 لتر بسعر 289 ريال بدلا من 389 ريال خصم 26% ضمن عروض هايبر بنده السعودية.

موسم عروض بنده على الجوالات والشاشات

يوفر هايبر بنده عروض على الشاشات الذكية بالإضافة إلى قسائم شرائية مجانية تصل إلى 30 ألف ريال ومنها : شاشة تلفزيون توشيبا 55 بوصة ال اي دي بسعر 1599 ريال بدلا من 2999 ريال خصم 47%، سماعات بعجلات إمبكس بسعر 229 ريال بدلا من 332 ريال خصم 31%، شاشة تلفزيون سكاي وورث جوجل 65 بوصة يدعم 4K يو اتش دي اندرويد سمارت بسعر 2499 ريال بدلا من 3499 ريال خصم 29%.

عروض الجوالات الذكية هايبر بنده

تضمنت خصومات هايبر بنده في الأونة الأخيرة عروض خاصة على الجوالات الذكية ومنها : هاتف شاومي 10 سي حجم الشاشة 6.7 بوصة سعة 64 جيجابايت و 4 جيجا رام بسعر 559 ريال بدلا من 599 ريال خصم 7%، سعة 128 جيجابايت بسعر 619 ريال بدلا من 649 ريال خصم 5%، هاتف شاومي ريدمي نوت 10 اس حجم الشاشة 6.43 بوصة سعة 128 جيجا بايت و 6 جيجا رام بسعر 749 ريال بدلا من 949 ريال خصم 21%.

شملت كذلك عروض هايبر بنده خصم على الجوالات والسماعات اللاسلكية ومنها : هاتف لينوفو كاي 15 بلس سعة 128 جيجابايت 4 جيجا رام بسعر 579 ريال بدلا من 649 ريال خصم 11%، هاتف لينوفو كاي 14 بلس حجم الشاشة 6.5 بوصة سعة 128 جيجابايت و 8 جيجا رام بسعر 449 ريال بدلا من 699 ريال خصم 36%، سماعة لاسلكية ماي كاندي بسعر 79 ريال بدلا من 89 ريال خصم 11%.

تخفيضات panda عروض الأجهزة

تضمنت خصومات هايبر بنده على أجهزة المطبخ خلال شهر سبتمبر عرض خاص على الخلاطات الكهربائية : خلاط يدوي سينكور 99 ريال بدلا من 159 ريال خصم 38%، يتوفر خلاط يدوي سينكور 800 واط هاند بليندر بسعر 99 ريال بدلا من 149 ريال خصم 34%، خلاط سينكور سعة 1.75 لتر بسعر 99 ريال بدلا من 189 ريال خصم 48%، قطاعة كهربائية دوتس 300 واط بسعر 49 ريال بدلا من 69 ريال خصم 29%.

وإستكمالاً لسلسلة عروض هايبر بنده يوفر خصم على القلايات الكهربائية ومنها : قلاية كليك أون سعة 2.5 لتر 1500 واط باللون الأسود بسعر 199 ريال بدلا من 319 ريال خصم 38%، قلاية رقمية بدون زيت بلاك أند ديكر سعة 4 لتر باللون الأسود بسعر 379 ريال بدلا من 579 ريال خصم 35%، قلاية بدون زيت سينكور باللون الابيض بسعر 339 ريال بدلا من 499 ريال خصم 32% ضمن عروض هايبر بنده لشهر سبتمبر.