شوف استبدل جوالك القديم بجوال ايفون 13 جديد من مكتبة جرير بالسعودية

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عمر شويل - جدة استبدل جوالك القديم بجوال ايفون 13 جديد نعرض لكم اليوم كل التفاصيل الخاصة بعرض استبدال جهازك القديم بجهاز جديد وذلك من مكتبة جرير الشهيرة في المملكة العربية السعودية، وهذا العرض مميز جدًا حيث أنه من أكثر العروض التي ستنال إعجاب الكثير من الأشخاص، فهناك الكثيرين ممن يحتاجون إلى تجديد هواتفهم وليس في إمكانياتهم المادية شراء هاتف جديد في الوقت الحالي فكان هذا العرض مناسب لهم بشكل كبير جدًا حيث يمكنهم من استبدال هاتفه بهاتف آخر جديد وقد لا يكلفه شيء.

شروط عرض استبدال جهازك القديم بجهاز جديد من مكتبة جرير

يشترط أن يكون الهاتف الذي ترغب في استبداله حالته جيدًا وبدون أي كسور أو خدوش أو انحناءات ويتم اختباره من خلال بعض الأجهزة داخل المكتبة.

الهاتف المراد استبداله يجب أن يكون هاتف ذكي فقط حتى يتم قبوله ضمن عرض الاستبدال حيث أنه سيتم استبداله بهاتف ذكي آخر.

فحص الأجهزة وقبول عملية الاستبدال بمجرد أن تقوم بوضع هاتفك في المكتبة ويسمح باستبدالك لثلاثة هواتف لنفس الشخص الواحد.

لا يشترط أن يكون الهاتف المراد استبداله قام العميل بشراءه من مكتبة جرير من قبل ولا يشترط أن تستبدله بالشاحن والكابل الخاص به.

كما لا يسمح لأي عميل أن يقوم بإرجاع الهاتف الذي قامت باستبداله بعد إمضاء العقد وإنهاء العملية.

الهاتف المستبدل لا يمكن استرداده نقدًا حيث أنه يتم استبداله بهاتف آخر فقط وليس بمبلغ مالي.

لا يتم استبدال الهواتف التي بها باسورد أو عليها حساب شخصي بالشخص المستخدم له.

قسيمة الاستبدال تتم في نفس اليوم ومن نفس الفرع حيث أنه لا يتطلب منك فترة حتى تقوم باستبدال الهاتف والحصول على الهاتف الجديد.

فترة سريان عرض استبدال هاتف قديم بجديد من جرير

بدأ عرض استبدال الهاتف القديم بآخر جديد المقدم من مكتبة جرير من يوم الثامن من سبتمبر لعام 2022م والعرض مستمر حتى يم الخامس من شهر أكتوبر لنفس العام وقد ينتهي قبل ذلك بحسب الكمية ونفاذها فيجب عليكم اللحاق قبل أن تنتهي فترة العرض.