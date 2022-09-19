نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أضخم عروض بنده الصفحة الرئيسية لفترة محدودة بخصم 40٪ في مهرجان اللحوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لحضراتكم اليوم ولفترة محدودة جداً أضخم عروض بنده الصفحة الرئيسية من مجلة بنده الأسبوعية على أسعار جميع المنتجات الغذائية المختلفة بخصم يبدأ من 40٪ بجميع الأقسام، وخاصة في مهرجان اللحوم، حيث لديهم خصومات خاصة على أسعار منتجات وسلع مختلفة، وتشمل…

عروض بنده الصفحة الرئيسية على منتجات العناية

توفر مجموعات بندة السعودية Panda Ksa مجموعة مميزة من العروض على أسعار: مقشر الجسم من دوف Dove، وخصم آخر على سعر الكريم المرطب الوردي من دوف، كما لديهم عروض خاصة على أسعار سائل الإستحمام من لوكس، وعروض أخرى على أسعار صابون لوكس، والصابون السائل لليدين من لوكس، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار صابون العناية بالبشرة من ديتول Dettol، وغيرهم من خصومات أخرى على أسعار غسول الجسم المضاد للبكتريا من لايفبوي، والغسول السائل لليدين المضاد البكتريا.

عروض خاصة من بندة السعودية Panda Ksa

توجد بفروع بندة السعودية عدة خصومات خاصة على أسعار: شراب فيتال، والحليب طويل الأجل كامل الدسم من المراعي Al marai، وتنزيل آخر على سعر الجبنة المربعات بالقشطة من المراعي Al marai، وخصم آخر على سعر شرائح الجبن من المراعي، وتنزيل على سعر الجبنة الفيتا كاملة الدسم المراعي، وتنزيلات أخرى منهم على أسعار الجبن الشيدر العلب من المراعي، وتنزيل آخر على سعر الجبنة الكريمية المطبوخة، واللبنة الفاخرة كاملة الدسم من Al marai.

تنزيلات متعددة من مجلة بنده الأسبوعية

توجد أيضاً بفروع بندة السعودية مجموعة خاصة من الخصومات على أسعار: صدور الدجاج من ساديا Sadia، وخصم آخر على سعر الدجاج المجمد من Sadia، وتنزيل مميز آخر على سعر عبوات ناجت الدجاج من ساديا Sadia، كما لديهم تخفيض آخر على سعر عبوات البطاطس المجهزة للقلي من ساديا Sadia، وتنزيل آخر منهم على سعر الهاش براونيز المميز من ماركة ساديا Sadia، وتخفيضات أخرى منهم على سعر برجر الدجاج واللحم من ساديا، والبرجر الجامبو من ساديا، وغيرهم كثير من الخصومات الحصرية الأخرى من مجلة بندة الأسبوعية بجميع الفروع.