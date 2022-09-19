نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرصة أخيرة للفوز بـ سحب مسابقة الحلم الجديد الخميس على جائزة 100000 دولار في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتجه أنظار المشتركين في مسابقة الحلم صوب حلقة الخميس المقبل 22 سبتمبر 2022، لمشاهدة ومتابعة مراسم اختيار اسم الفائز بجائزة المئة ألف دولار أمريكي، التي سيتم السحب عليها على الهواء مباشرةً بنظام القرعة العشوائية مع الإعلامي مصطفى الأغا ببرنامجه صدى الملاعب المذاع عبر فضائية إم بي سي، وسيقوم ضيفه باختيار رَقْم الرابح الذي سيتم الاتصال به والتحدث معه وتهنئته بالفوز، ومن ثم تحديد موعد حصوله على الجائزة المنتظرة.

سحب مسابقة الحلم 2022

ولا يزال الحلم قائمًا أمام الكثيرين من أجل سرعة الاشتراك لدخول سحب مسابقة الحلم الجديد المقبل، من خلال طرق المشاركة المعروفة، سواء عبر إرسال الرسائل النصية التي تحتوي على كلمة حلم ومرادفاتها من اللغتين الإنجليزية والفرنسية، أو عبر الاتصال الهاتفي، أو من خلال تحميل تطبيق حلم للهواتف الذكية وتثبيته على الهاتف والاشتراك بواسطته، مع اشتراط الإجابة الصحيحة على الأسئلة التي تصلك عبر رَقْم جوالك الذي اشتركت من خلاله.

آخر موعد للاشتراك في السحب

أما عن أخر موعد للاشتراك في سحب مسابقة الحلم الجديد على جائزة الـ 100 ألف دولار من مسابقة الحلم، فهو قبيل موعد إذاعة حلقة السحب مباشرةً، أي إن المشاركة متاحة حتى مساء الخميس المقبل، مع الأخذ في الاعتبار أنه لابد من الموفقة على شروط وبنود المسابقة الأساسية، والموافقة على تلقي الإعلانات من المنظم، والالتزام كافة الشروط والضوابط الأساسية المقررة في لوائحها، وفي حالة أن كان الفائز تحت سن الثمانية عشر عامًا، فيتم استلام الجائزة نيابةً عنه الوصي عليه.

جدير بالذكر أن اللجنة المنظمة كانت قد أعلنت سابقًا أن جوائز هذا العام تبلغ قيمتها 3.5 مليون دولار أمريكي، يتم توزيع جوائز على عدة سحوبات مختلفة بقيم متفاوتة، بلغت قيمة أعلى جائزة فيها حتى الآن نصف مليون دولار أمريكي في رمضان الماضي على جائزة حلم الأسرة، ليتبقى الجائزة الكبرى بقيمة مليون دولار أمريكي في نهاية العام الجاري ويتم معها غلق باب التسجيل، انتظارًا لإطلاق النسخة الجديدة 2023.