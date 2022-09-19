نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدهون هتفور فوران وبدون دعك ..طريقة سحرية جبارة لتنظيف فرن البوتاجاز بمكونات موجوده فى مطبخك ورجعيه زي الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنظيف فرن البوتاجاز بمكونات موجوده فى مطبخك، تبحث جميع ربات المنازل عن طريقة لتنظيف فرن البوتاجاز حيث أن البوتاجاز من الأدوات الكهربائية التي تستخدم في اليوم عدة مرات، كما أنه غاب الثمن ويجب الحفاظ عليه وتنظيفه باستمرار، كما أن فرن البوتاجاز جزء لا يتجزأ من البوتاجاز نفسه ويجب تنظيفه باستمرار لكي نستطيع استخدامه،و فرن البوتاجاز يستخدم في عمل الحلويات والصواني الشهية، لذلك سنوضح لكي عزيزتي كيف تنظفين فرن بوتاجازك وترجعيه مثل الجديد. تنظيف فرن البوتاجاز بمكونات موجوده فى مطبخك طريقة تنظيف فرن البوتاجاز نظفي فرن البوتاجاز بهذه الطريقة السهلة والغير مكلفة وما عليك سوى اتباع الخطوات وإحضار تلك المكونات: المكونات نضع ملعقتان كبيرتان من البيكنج باودر، أو البيكينج صودا المتاح لديك.

كوب ماء.

نصف كوب خل أبيض.

ملعقتان من أي مذيب دهون.

وعاء عميق.

قفازات.

ملعقة معدن.

زجاجة لنضح بها المحلول. خطوات التنظيف افصلي التيار الكهربائي عن البوتاجاز وأيضاً افصلي الغاز إذا كان متصل به وها من احتياطات الأمن والسلامة لكي.

وأيضاً افصلي الغاز إذا كان متصل به وها من احتياطات الأمن والسلامة لكي. قومي بفك أرفف البوتاجاز.

استعيني بزوجك ولكي زجاج الفرن إن أمكن.

نضع جميع المكونات السابقة في البخاخ ونقوم برش كل منطقة داخل الفرن.

اتركي الخليط في الفرن لمدة ساعة.

نغسل بسلك خشن ونفرك جيدا حتى نزيل أصعب بقع الدهون المتراكمة. وصفة الخل الأبيض لتنظيف فرن البوتاجاز هذه الوصفة سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل منزل وغير مكلفة أبدا وهي كالتالي: 2 كوب من الخل.

ربع كوب عصير ليمون.

ملعقة كبيرة بيكربونات الصوديوم.

نصف كوب صابون سائل نوعين. طريقة التحضير نضع الخل الأبيض في وعاء يسمح بدخول الفرن وهو ساخن.

شغلي الفرن لمدة 10 دقائق فقط حتى يسخن ومن ثم أفصلية.

نضع وعاء الخل داخل الفرن الساخن حتى يتفاعل مع حرارة الفرن ويذيب الدهون المتراكمة.

قومي بإخراج الخل من الفرن قبل يسخن، أضيفي إليه بقية المكونات.

قومي بفك أرفف الفرن وأي قطعه يمكن فكها، ومن ثم ادعكي جوانب الفرن جيداً بسلك خشن، واتركيه حتى يجف.

اغسلي كل قطعة فكتيها من الفرن جيدا من هذا الخليط، وستلاحظين الفرق.

استمري بعد ذلك في تنظيف الفرن أولاً بأول حتى لا تتراكم عليه الدهون مرة ثانية.

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