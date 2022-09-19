نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض بنده هايبر بنده في الأسبوع الأخير من مهرجان موسم بنده في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده هايبر بنده السعودية تقدم أقوى الخصومات في الأسبوع الأخير من مهرجان عروض موسم بنده والذي استمر حتى 37 أسبوع متتاليين فبادروا بانتهاز الفرصة الأخيرة لهذا الأسبوع، حيث تقدم مجلة العروض لهذا الأسبوع عروض متنوعة على مجموعة هائلة من السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية وغيرها العديد، كما تقدم مجموعة من العروض الخاصة بعملائها القيمين ولم تنسى عروض الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية التي تهتم بها كل ربة منزل، كما أنها تقدم خدمة التوصيل المجاني إلى المنازل، ومن خلال هذا المقال نستعرض معكم أهم عروض قسم السلع الغذائية كالتالي. أقوى عروض موسم بنده الأسبوعية للسلع الغذائية عرض خمس حبات من شبيهة قشطة المراعي فقط بسعر 9.95 ريال سعودي بدلاً من 22.50 ريال.

وعرض خاص للاعضاء 2+1 على جبنة كريم/ شيدر مطبوخة من بوك وزن العبوة 500 جرام بسعر 35.95 ريال للعرض بدلاً من 65.85 ريال.

أرز بسمتي باب الهند وزن الكيس 10 كيلو جرام بسعر 69.95 ريال سعودي بدلاً من 99.75 ريال. خمس عبوات طحين فاخر الأولى كيلو بسعر 9.95 ريال سعودي للعرض بدلاً من 19.95 ريال.

عرض 1+1 كريمة البندق والكاكاو بنده بسعر 15.95 ريال سعودي بدلاً من 31.90 ريال. أقوى عروض بنده هايبر بنده الخاصة بالأعضاء شرائح دجاج بروستد/ فيليه كلاسيك ساديا بسعر 26.95 ريال سعودي بدلاً من 38.50 ريال ، وعرض خاص للاعضاء فقط بسعر 24.95 ريال.

زبدة الفول السوداني ناعمة أو خشنة من قودي بسعر 10.95 ريال سعودي بدلاً من 19.95 ريال. كيوي جولد بسعر 16.95 ريال للكيلو سعودي بدلاً من 29.95 ريال.

وأقوى عروض نصف السعر على جبنة فيتا دانيماركي بسعر 11.45 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 22.95 ريال. سائل مبيض كلوركس بسعر 14.95 ريال سعودي العبوة سعة 3.87 لتر بدلاً من 19.95 ريال.

مسحوق غسيل مركز من برسيل بسعر 44.95 ريال سعودي العبوة وزن 1.8 كيفو بدلاً من 79.95 ريال. أقوى العروض المتنوعة للسلع الغذائية جبنة دومتي مصري دوبل كريم/ فيتا دمياطي بسعر 17.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 22.95 ريال.

جبنة اسطنبولي / دوبل كريم من جرين لاند بسعر 22.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 26.95 ريال.

وعروض قوية متنوعة على منتجات حلواني اخوان. جبنة حلومي يوناني بسعر 39.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 59.95 ريال.

زيتون أسود ماموث الريف بسعر 24.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 34.95 ريال.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أقوى عروض بنده هايبر بنده في الأسبوع الأخير من مهرجان موسم بنده على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.