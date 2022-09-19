فاتورة التليفون الأرضي لشهر سبتمبر .. استعلم عنها واعرف موعد دفعها من هنا

رياض - احمد صلاح - تستمر عملية البحث عن المحرك جوجل حول فاتورة التليفون الأرضى لشهر سبتمبر ورابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى لشهر سبتمبر وموعد دفع فاتورة التليفون الأرضى لشهر سبتمبر، خاصة مع إعلان شركة المصرية للاتصالات عن الكثير من التفاصيل حولها.وحددت المصرية للاتصالات موعد البدء في دفع دفع فاتورة التليفون الأرضى لشهر سبتمبر 2022، وكيفية الاستعلام عنها، ومواعيد السداد فترة السماح.
الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر سبتمبر 2022:
1- الاتصال بـ1977.
2- الدخول إلي موقع الشركة المصرية للاتصالات WE عن طريق الضغط هنا
موعد دفع فاتورة التليفون الارضي:
أكدت الشركة أنه سوف يتم البدء في تحصيل فاتورة التليفون الارضي الخاصة بشهر سبتمبر بداية من يوم السبت الموافق 15 أكتوبر المقبل والتي سوف تستمر حتي 14 نوفمبر 2022 المقبل ثم تقوم بعدها بتحويل خط التليفون للعمل بنظام الاستقبال اعتبارًا من اليوم التالي، ثم تقوم غرامة تأخير مع قطع الخدمة اعتبارًا من يوم 15 ديسمبر القادم.