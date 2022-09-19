انت الان تتابع خبر وصفات طبيعية لتقشير البشرة.. النتائج هتبهرك مفيش جلد ميت تاني وهتبقي قشطة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تبحث السيدات والفتيات عن خلطات و وصفات طبيعية لتقشير البشرة خاصةً مع اقتراب نهاية فصل الصيف الذي تسبب بمشاكل لا تحصى للبشرة من بقع، حروق وظهور علامات الشمس، لذلك فإن التقشير والترطيب عاملين مهمين في استرجاع نضارة البشرة قبل فصل الشتاء، ومن الضروري الحفاظ على روتين يومي للعناية بالبشرة شامل للغسول، التونر، المرطب، إلى جانب روتين أسبوعي شامل للتقشير، التنظيف العميق، إليكم واحدة من أهم الوصفات الطبيعية لتقشير البشرة.

وصفات طبيعية لتقشير البشرة

سبق وأن شاركنا معكم مجموعة من النصائح حول ترطيب وتقشير البشرة بل والعناية بها أيضًا، اليوم نقدم لكم كيفية تقشير البشرة بمكون واحد فقط غير مكلف ومتواجد في كل منزل، يساهم في إزالة الجلد الميت، التخلص من البقع، وإضفاء نضارة وإشراقة للبشرة مع ضرورة الحفاظ على ترطيبها والعناية بها تزامنًا مع استخدامه للوصول للنتائج المرجوّة منه.