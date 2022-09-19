طريقة عمل برجر الفراخ المقرمش.. هتوفري وولادك هينسوا الجاهز بعد النهاردة

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رياض - احمد صلاح - سبق وأن شاركنا معك عدد من وصفات البرجر، إليك وصفة برجر الفراخ المقرمش لتحضّريها في المنزل بمكونات نظيفة وموثوقة بعيدًا عن طلبه من المطاعم، أولًا لتضمني طعام نظيف وصحي لعائلتك، ولتوفّري ثمن الوجبات السريعة التي ترتفع أسعار بشكل مستمر، حافظي على المراحل التي سنذكرها واتبعي المكونات بالترتيب.

طريقة عمل برجر الفراخ المقرمش

مدة التحضير: 60 دقيقة.

تكفي ل: خمسة أفراد.

السعرات الحرارية: 450 سعرة حرارية في البرجر المتوسط.انتبهي لكمية الدهون والزيوت المستعملة في الوصفة لتبقي في عدد مناسب من السعرات الحرارية يتناسب مع احتياجك اليومي، لذلك ننصحك بالتقليل من الدهون والإكثار من الخضار داخل البرجر. مكونات عمل برجر الفراخ المقرمش

عدد 5 من خبز البرجر.

كيلو من الفراخ البانيه.

ملح، فلفل، بابريكا.

بيض عدد 4.

دقيق، بقسماط.

خس، طماطم، مخلل.

بطاطس مقلية للتقديم.

صوص البرجر.

طريقة تحضير برجر الفراخ المقرمش

في وعاء ضعي الفراخ وتبليها بالبهارات واتركيها نصف ساعة.

غلّفي الفراخ بالبيض، الدقيق والبقسماط.

ثم اقليها في زيت متوسط الحرارة لمدة 7 دقائق.

افتحي خبز البرجر ووزعي فيه الصوص، الخضار والدجاج المقرمش.

يقدم بجانب صوص البرجر، البطاطس المقلية والببسي.

بالهناء والشفاء.