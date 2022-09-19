انت الان تتابع خبر توقعات ليلى عبد اللطيف.. تحالف بين مصر والسعودية وتركيا وهجرة المواطنين بهذه الدول والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تصدرت كلمات توقعات ليلى عبد اللطيف محركات البحث خلال الدقائق الماضية بسبب التصريحات التي أدلت بها عالمة الفلك الشهيرة على قنانها على موقع الفيديوهات يوتيوب حول التوقفات خلال الأيام القادمة.وتشير توقعات ليلى عبد اللطيف، أن المملكة العربية السعودية سوف تحقق الكثير من الإنجازات والانفتاح على الكثير من دول العالم في عهد الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة, موضحة أنه قائد عظيم ويحمل هموم الأمة العربية.

وأضافت عالمة الفلك ان مصر والسعودية وتركيا سوف يقوموا في إنهاء الخلافات الكثير بين الدول العربية والإسلامية وسوف نكون أمام تحالف عربي جديد لا يوجد به أي خلافات أو نزاعات.

وأوضحت أه سوف يكون هناك هجرة من جميع الدول الأوروبية خلال الفترة القادمة لأنه سوف تنتشر الكثير من الحروب هناك