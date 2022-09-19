شوف عروض اكسترا اون لاين على الإلكترونيات ومستلزمات المنزل بالتقسيط extra

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا اون لاين على الإلكترونيات ومستلزمات المنزل تجدوها بخصومات كبرى مع إمكانية الشراء بخدمة تقسيط اكسترا extra المتاحة لعملاء المملكة العربية السعودية، هذا مع العديد من الخدمات التي يقدمها ما بعد البيع، وهذا متاح على الموقع الرسمي أو من خلال أحد الفروع الموجودة في السعودية.

عروض اكسترا اون لاين على الإلكترونيات ومستلزمات المنزل بالتقسيط extra

تشمل extra اكسترا عروض على الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالعناية بالبشرة والشعر، مع أسعار خاصة لملستلزمات المنزل والأثاث، هذا بجانب أقوى التخفيضات على أسعار ملحقات الجوال، وجميعهم يمكن شرائهم بخصم وصل إلى 92%، ومن خلال تقسيط اكسترا على مدة 36 شهر.

عروض اكسترا على الإلكترونيات

نجد في موقع اكسترا أفضل أنواع الإلكترونيات من أجهزة العناية بالبشرة وتصفيف الشعر للرجال والنساء، والتي تضم أجهزة حلاقة الشعر والجسم من فيليبس philips، مع أجهزة تشذيب اللحية متعددة الإستخدامات، كما ضم الموقع أجهزة إزالة الشعر من براون braun، وأجهزة تجفيف الشعر بخصومات حتى 39%.

تخفيضات اكسترا

تحتوي فروع إكستر في السعودية على أجود أنواع الأثاث المنزلي بتصميماته الحديثة، والتي تتماشى مع مختلف الأذواق، كما تجدون في الفروع أنواع ذات جودة عالية من الأجهزة المنزلية والأدوات الكهربائية ومستلزمات الإضاءة، أيضًا يحتوي الموقع على قطع الأثاث الخارجي بأسعار مخفضة حتى 46%، ومنها الجلسات الخارجية والمظلات والطاولات والكراسي بمقاسات مختلفة.

عروض اكسترا اون لاين

مع أكسترا يمكنكم شراء كل إحتياجاتكم من مستلزمات الكمبيوتر وملحقاته، من ماوس، أو لوحة مفاتيح، أو حقائب الظهر الخاصة بأجهزة الكمبيوتر المحمول، مع كابلات الشحن والتوصيل ونقل البيانات، أيضًا تجدون أغطية جوالات ايفون 13 ميني iphone 13 بخصم جبار 92%، مع أنواع متقدمة من بنك الطاقة المتنقل لشحن مختلف أنواع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية.

عرضنا لكم أفضل المعروضات المقدمة على موقع اكسترا الرسمي بخصم خاص وصل إلى 92% على مستلزمات الجوال وملحقات الكمبيوتر، بالإضافة إلى أسعار الأثاث العصري الخارجي والداخلي، والأجهزة الكهربائية ومستلزماتها، وللمزيد من أسعار المنتجات في السعودية عليكم متابعة موقعنا ليصلكم منا كل جديد.