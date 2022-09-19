شوف عروض العثيم الأسبوعية خصم يصل ل 60 ٪ولمدة 10 أيام الحق الخصومات

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عمر شويل - جدة عروض العثيم السعودية متألقة هذا الأسبوع حيث تعرض شركة العثيم عروض مميزة من مختلف البضائع والأصناف المختلفة، وتعد الخصومات داخل فروع العثيم من أقوى الخصومات التي قد تجدها في أسواق العثيم بالمملكة العربية السعودية، كما أن جودتها ممتازة بشكل كبير لذا نجد الإقبال على جميع الفروع لا مثيل له، بالإضافة إلى ذلك نجد أن العروض هذه الفترة مميزة بمناسبة اقتراب اليوم الوطني السعودي.
عروض العثيم الأسبوعية
تعد أسواق العثيم العالمية بالمملكة العربية السعودية من أشهر أسواق تجارة التجزئة في السعودية، وهي مملوكة لرجل الأعمال السعودي عبدالله العثيم، وتوجد لها فروع كثيرة داخل السعودية من الأسواق الكبرى ومتاجر الهايبر ماركت التي تمتلئ بمختلف أنواع السلع والمنتجات في جميع المجالات كالسلع الغذائية والأجهزة الكهربائية والهواتف والسلع المنزلية والمفروشات ومستحضرات التجميل والمنظفات، وغيرها من مختلف المنتجات التي تتمتع بالجودة العالية، ولا يمكنك تفويت تلك العروض الحصرية داخل أسواق العثيم بخصومات تصل إلى 50٪ مع اقتراب مناسبة اليوم الوطني السعودي ال 92 التي تحتفل به المملكة العربية السعودية خلال الأيام المقبلة.
تنزيلات أسواق العثيم
- اشتري من أسواق العثيم بالمملكة العربية السعودية سمن فارم مقدار 800 جرام بسعر لا يقاوم 49.95 ريال سعودي.
- احصل من عروض العثيم بالمملكة على شامبو صانسيلك قوة ولمعان مقدار 700 مللي بسعر وهمي 33.95 ريال سعودي.
- تخفيضات مجلة العثيم السعودية على معجون طماطم السعودية مقدار 8*135 جرام بسعر لا يصدق 14.95 ريال سعودي.
- تخفيضات كبيرة داخل فروع العثيم بالسعودية على دجاج دو مجمد مقدار 10*1100 جرام بسعر خاص 207.00 ريال سعودي.
- عروض حصرية داخل فروع الهايبر على شوكولاته نوتيلا برطمان مقدار العبوة 825 جرام 36.95 ريال سعودي.
- تنزيلات مميزة في أسواق ماركت العثيم السعودي على أرز الوليمة مزة بسمتي مقدار 10 كيلو جرام بسعر 84.50 ريال سعودي.
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