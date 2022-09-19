نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض وتخفيضات ايفون ١٤ برو سعة ٢٥٦ جيجا بالتقسيط من نون السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم شركة نون السعودية للمواطنين السعوديين والمقيمين خدمة تقسيط ايفون ١٤ برو عملاق الهواتف الذكية الجديد من شركة آبل الأمريكية، والذي تم الإعلان عنه من قبل الشركة يوم ٧ سبتمبر ٢٠٢٢ في مؤتمرها السنوي، وتم طرحه بالأسواق العالمية يوم ١٦ سبتمبر ٢٠٢٢، والهاتف يعتبر امتداد لسلسلة هواتف ايفون التي حققت نجاحات كبيرة في منطقة الخليج العربي والدول العربية عمومًا، كما حققت مبيعات كبيرة وأرباح بمليارات الدولارات، ومن هذه الجوالات iPhone 11، وهاتف iPhone 12، وجوال iPhone 13، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على سعر ايفون ١٤ برو بالتقسيط من نون السعودية.

سعر ايفون ١٤ برو من نون السعودية بالتقسيط

سوف نتعرف معكم على سعر iPhone 14 Pro من نون السعودية بالتقسيط وهو كما يأتي:-

يبلغ سعر الهاتف من نون السعودية 5299 ريال سعودي، كما يشمل السعر ضريبة القيمة المضافة.

قيمة القسط الشهري للجوال 884 ريال سعودي.

سعة الذاكرة الداخلية الصلبة للجوال 256 جيجابايت، كما تبلغ سعة الذاكرة العشوائية للجوال ٦ جيجابايت.

يتضمن الهاتف ضمان لمدة عامين، كما يتضمن توصيل مجاني.

لا يمكن استبدال أو إرجاع هذا المنتج.

الهاتف متاح بجميع نقاط نون بالتوصيل.

مواصفات iPhone 14 Pro

يحتوي هاتف ايفون ١٤ برو على مواصفات رائعة تجعله من أحسن الهواتف الذكية التي تم طرحها بالأسواق وهى كما يلي:-

الهاتف يدعم تشغيل شبكات اتصال الجيل الخامس، كما يدعم باقي شبكات الاتصال الأخرى مثل شبكة الجيل الرابع والثالث والثاني. يدعم تركيب شريحتي اتصال الأولى من نوع Nano SIM، والثانية من نوع eSim. الجوال يدعم الاتصال قريب المدي من خلال خاصية NFC. واجهة الجوال مصنوعة من درع السيراميك، كما يأتي الظهر مصنوع من الزجاج المركب غير اللامع، كما يحتوي على فريم من مادة الاستانلس ستيل. الجوال يأتي مقاوم للغبار، كما يأتي مقاوم للماء حتى ٦ متر تحت الماء لمدة ٣٠ دقيقة بمعيار IP68. الهاتف يأتي بمعالج من شركة آبل من نوع A16 Bionic، كما يأتي بمعالج رسومي من نوع Apple GPU 5 Core graphics. الجوال يدعم ميكروفون ثانوي لعزل الضوضاء والضجيج أثناء استخدام الجوال. يحتوي على العديد من وسائل الأمان والحماية المختلفة مثل بصمة الوجه.

مواصفات شاشة ايفون ١٤ برو

يأتي هاتف iPhone 14 Pro بشاشة كبيرة تعطينا صور واضحة وهى كما يأتي:-