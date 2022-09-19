نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات بنده السعودي على الشاشات والهواتف الذكية بخصم يصل إلى 50% في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد هايبر بنده من أكبر المولات التجارية التي تقوم بعمل عروض هائلة بمناسبة اليوم الوطني السعودي، ويقوم بعمل عروض وخصومات تصل إلى أكثر من 50% على الهواتف والشاشات اي كان الحجم، ويختلف العرض كل يوم عن اليوم السابق، وتوجد في العروض بعض الهدايا والجوائز وتوجد قسيمة شراء مجانية ويوجد به توصيل مجاني الي المنزل والتعامل اون لاين، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على عروض وتخفيضات هايبر بنده السعودي على الشاشات والهواتف الذكية بخصم يصل إلى 50%.

عروض هايبر بنده السعودي على الشاشات

سوف نتعرف على عروض وتخفيضات هايبر بنده السعودي على الشاشات وهي كالآتي:-

تلفزيون تي سي إل 55 بوصة بسعر 1599 ريال سعودي بدل من 3099 ريال.

شاشة إمبكس 58 بوصة بسعر 1349 ريال سعودي بدل من 2299 ريال.

تلفزيون دورا 50 بوصة بسعر 1099 ريال سعودي بدل من 2199 ريال.

شاشة سكاي وورث جوجل 50 بوصة بسعر 1399 ريال سعودي بدل من 2299 ريال.

تلفزيون توشيبا 32 بوصة بسعر 549 ريال سعودي بدل من 699 ريال.

شاشة إمبكس جلوريا 32 بوصة بسعر 949 ريال سعودي بدل من 1899 ريال.

تلفزيون سكاي وورث جوجل 65 بوصة بسعر 2499 ريال سعودي بدل من 3499 ريال سعودي.

شاشة توشيبا 55 بوصة بسعر 1599 ريال سعودي بدل من 2999 ريال سعودي.

تخفيضات على الهواتف الذكية من هايبر بنده

توجد بعض العروض والتخفيضات على الهواتف الذكية من هايبر بنده السعودي وهي كالتالي:-