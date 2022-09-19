- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات بنده السعودي على الشاشات والهواتف الذكية بخصم يصل إلى 50% في المقال التالي
عمر شويل - جدة يعد هايبر بنده من أكبر المولات التجارية التي تقوم بعمل عروض هائلة بمناسبة اليوم الوطني السعودي، ويقوم بعمل عروض وخصومات تصل إلى أكثر من 50% على الهواتف والشاشات اي كان الحجم، ويختلف العرض كل يوم عن اليوم السابق، وتوجد في العروض بعض الهدايا والجوائز وتوجد قسيمة شراء مجانية ويوجد به توصيل مجاني الي المنزل والتعامل اون لاين، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على عروض وتخفيضات هايبر بنده السعودي على الشاشات والهواتف الذكية بخصم يصل إلى 50%.
عروض هايبر بنده السعودي على الشاشات
سوف نتعرف على عروض وتخفيضات هايبر بنده السعودي على الشاشات وهي كالآتي:-
- تلفزيون تي سي إل 55 بوصة بسعر 1599 ريال سعودي بدل من 3099 ريال.
- شاشة إمبكس 58 بوصة بسعر 1349 ريال سعودي بدل من 2299 ريال.
- تلفزيون دورا 50 بوصة بسعر 1099 ريال سعودي بدل من 2199 ريال.
- شاشة سكاي وورث جوجل 50 بوصة بسعر 1399 ريال سعودي بدل من 2299 ريال.
- تلفزيون توشيبا 32 بوصة بسعر 549 ريال سعودي بدل من 699 ريال.
- شاشة إمبكس جلوريا 32 بوصة بسعر 949 ريال سعودي بدل من 1899 ريال.
- تلفزيون سكاي وورث جوجل 65 بوصة بسعر 2499 ريال سعودي بدل من 3499 ريال سعودي.
- شاشة توشيبا 55 بوصة بسعر 1599 ريال سعودي بدل من 2999 ريال سعودي.
تخفيضات على الهواتف الذكية من هايبر بنده
توجد بعض العروض والتخفيضات على الهواتف الذكية من هايبر بنده السعودي وهي كالتالي:-
- هاتف لينوفو كاي 15 بلس بسعر 579 ريال سعودي بدل من 649 ريال.
- جوال شاومي 10 سي 128 جيجا بسعر 619 ريال سعودي بدل من 649 ريال سعودي.
- شاومي ريدمي نوت 11 6 جيجا بايت بسعر 799 ريال سعودي بدل من 899 ريال سعودي.
- زد تي إي بليد ڤي 30 بسعر 599 ريال سعودي بدل من 749 ريال سعودي.
- زد تي إي بليد أي 51 بسعر 369 ريال سعودي بدل من 429 ريال سعودي.
- ريل مي 9 أي بسعر 809 ريال سعودي بدل من 849 ريال سعودي.
- هاتف سامسونج أي 52 إس بسعر 1299 ريال سعودي بدل من 1659 ريال سعودي.
- جوال نوكيا بلس سي 01 بسعر 199 ريال سعودي بدل من 319 ريال سعودي.
- هاتف سامسونج جالاكسي أي 53 256 جيجا بايت بسعر 1320 ريال سعودي بدل من 1799 ريال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف تخفيضات بنده السعودي على الشاشات والهواتف الذكية بخصم يصل إلى 50% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.