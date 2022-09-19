نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر العثيم على الفواكة والخضروات والمخبوزات يومين الاثنين والثلاثاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعلن هايبر العثيم من كل يوم أثنين من الاسبوع عن عمل عروض وتخفيضات على الفواكة والخضروات والسلع واللحوم والمنتجات والبهارات والمخبوزات، وينتظر دائماً المواطنين العروض والتخفيضات للتوجه الي الهايبر وشراء المستلزمات سواء مستلزمات المطبخ أو الأكل وغيرها، ويبدأ هذا العرض من اليوم 19/9/2022 حتي 20/9/2022، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على عروض وتخفيضات هايبر العثيم على المخبوزات والفواكه والخضروات والبهارات واللحوم بسعر التكلفة.

عروض الطازج على الفواكة والخضروات

سوف نتعرف على عروض وتخفيضات مهرجان الطازج كيلو علينا وكيلو عليك الفواكة والخضروات في العثيم كل يوم أثنين وهي كالتالي:-

2 كيلو من الرمان المصري بسعر 4,95 ريال سعودي.

2 كيلو من خيار الطازج بسعر 6,95 ريال سعودي.

2 كيلو من الشمام بسعر 4,95 ريال سعودي.

2 كيلو من البصل الابيض بسعر 5,95 ريال سعودي.

تخفيضات على الفواكة والخضروات بسعر التكلفة

يعلن مول العثيم على تخفيضات يوم الاثنين من كل أسبوع على الفواكة والخضروات وهي كالآتي:-

برتقال عصير بسعر 3,75 ريال سعودي للكيلو.

كيلو من التفاح جالاتركي بسعر 3,95 ريال سعودي.

عنب أسود كبير بسعر ريال سعودي 6,95 للكيلو.

كيلو من الموز بسعر 5,45 ريال سعودي.

كيلو من الثوم بسعر 5,95 ريال سعودي.

جزر مستورد بسعر 4,95 ريال سعودي للكيلو.

كيلو من التمر البرجين بسعر 5,45 ريال سعودي.

فلفل اخضر بارد بسعر 5,95 ريال سعودي للكيلو.

عروض هايبر العثيم على المخبوزات

توجد عروض على المخبوزات بسعر التكلفة في هايبر العثيم وهي كالتالي:-

بسبوسة بالسمن والفول السوداني بسعر 24,95 ريال سعودي للكيلو.

شابورة زبدة سمسم وحبه البركة بسعر 14,50 ريال سعودي للعلبة.

زود باوند كيك فانيليا بسعر 9,95 ريال سعودي للعلبة.

علبة من أصابع السمسم من زود بسعر 9,95 ريال سعودي للعلبة.

توترتة سويس رول شوكولاته صغيرة بخصم 50% بسعر 14 ريال سعودي الحبة.

فطير مشلتت بالزبدة بسعر 4,95 ريال سعودي للحبة.

عروض قسم البهارات

توجد عروض وتخفيضات على قسم البهارات سوف نتعرف عليها وهي كالآتي:-