نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 للحصول على مليون دولار من جميع أنحاء العالم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد مسابقة الحلم هي واحدة من أكثر المسابقات التي يحضرها ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم العربي هذه مسابقة تقدمها MBC لجميع المواطنين دون تحديد فئة معينة، حيث يمكنهم المشاركة في المسابقة والحصول على جائزة سخية تصل إلى 3.5 مليون دولار، مقسمة على جوائز مختلفة، ويتوق كثير من المواطنين للمشاركة في مسابقة الفوز بالمسابقة وجوائزها المختلفة.

شروط مسابقة الحلم 2023

مسابقة الحلم هي واحدة من أهم المسابقات المتاحة للجميع في الوطن العربي وخارجه ويستضيفها الصحفي الشهير مصطفى العجا للإعلان عن أسماء الفائزين بالمسابقة، ويجب أن يكون المشتركون في مسابقة الأحلام في سن قانونية للتأهل، وأن لا ينتمي المتسابق بأي شكل من الأشكال إلى أي متسابق، وأن يكون مواطنًا عربيًا من أي جنسية عربية، فضلاً عن أن مسابقة الحلم ينتظرها ملايين الاشخاص حول العالم من أجل القيام بكسب ملايين الدولارات الذين يكسبونها بالاشتراك في هذه المسابقة، هذا وأن هذه المسابقة يتم انعقادها كل عام وهي موجه إلى جميع دول العالم الراغبة في الانضمام وكسب الجائزة التي يتم توفيرها أمام كافة المتقدمين، فضلاً عن أن إدارة البرنامج تقوم بدراسة جيدة لكافة الطلبات التي تم تقديمها واختيار المناسبين للفوز بالجائز.

خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم

تم فتح باب التسجيل لموسم مسابقة الحلم 24 يناير 2022، ومع فتح باب التسجيل في الحلم على مدار العام، تم الآن إغلاق باب التسجيل في Dream والمشاركة الآن في التقويم الميلادي وانتهى في 29 ديسمبر من السنة التقويمية الحالية، وأيضًا، يمكن لأي شخص المشاركة في مسابقة الحلم، على سبيل المثال لا الحصر، أي فئة عمرية أو فئة معينة، فقط باتباع الخطوات التالية:

كل شخص يرغب في المشاركة في مسابقة الحلم يبحث عن رقم خاص يتوافق مع الدولة التي يعيش فيها.

سيرسل أي هاتف خلوي رسالة نصية إلى رقم بلد الشخص متبوعة بكلمة “حلم”.

ترسل مسابقة الحلم عدة أسئلة يجب الإجابة عليها بدقة عبر الرسائل.

التأكد التام من الرسالة الذي سيتم إرسالها.

يتابع المشتركون نتائج مسابقة الحلم على القناة الرئيسية للمسابقة (mbc) لضمان عدالة المسابقة وإرسال رسائل نصية لجميع المشاركين الذين سبق لهم المشاركة لضمان العدالة أرسل رسالة إلى الرقم المخصص لكل بلد.

وبعد ذلك يتم إرسال رسالة نصية تفيد بقبولك في البرنامج أو رفضك منه.

الدول المشاركة في مسابقة الحلم 2022

هناك بعض الدول المشاركة في مسابقة الحلم 2022 وهي على النحو التالي:-