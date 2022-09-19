انت الان تتابع خبر اختبار شخصية يكشف مدى حب زوجك لك ورغبته في الاهتمام بك عبر شكل أصبع السبابة .. اكتشف المزيد! والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاهدي جيداً شكل إصبع سبابة زوجك هل رأسها حاداً أم مربعاً أم مستديراً؟ هل مستقيمة أم متعرجة؟ شاهديها باهتمام فهذا يكشف الكثير من أسرار شخصيته وعن على مدى حبك لك ورغبته في الاهتمام بك.

1 إصبع برأس حاد

إذا كان إصبع سبابة زوجك يتميز برأس حاد، فهذا يعني أنّه كريم ويبدي اهتماماً كبيراً بالأشخاص المحيطين به. كما يدل على أنّه يرغب دائماً في مراعاة مشاعرك وتقديم المساعدة لك. كذلك يشير شكل هذا الإصبع إلى أنّ شريك حياتك يحب العيش ببساطة وبعيداً عن المشكلات والتعقيدات. وهو يدل أيضاً على تواضعه وحساسيته. لكن عليك أن تنبهيه إلى ضرورة الاهتمام بنفسه وأن هذا ضروري ولا يُكسبه صفة الأنانية.

2 الإصبع مربّع الرأس

إذا كانت سبابة زوجك تأخذ هذا الشكل، فهذا يشير إلى أنه شخص متحفظ وخجول إلى حد ما. كما يدل على أنه يجد صعوبة في الانسجام مع الكثير من الأشخاص. لكنّه يعني في المقابل أنه يسعى دائماً إلى جعلك تشعرين بالأمان والاستقرار والدفء. ويدلّ شكل الإصبع هذا على أنّه لا يكوّن الكثير من الصداقات ويمضي أفضل أوقاته برفقتك أو بصحبة كتاب أو أمام شاشة التلفزيون. وهذا ما يكشف أنه شخص شاعري ولطيف وإن كان الكثير من الأشخاص يجدون أنّه جدي أكثر مما ينبغي.

3 الإصبع مستدير الرأس وغير منتظم الشكل