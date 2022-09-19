انت الان تتابع خبر التضامن تعلن وظائف خالية للمهندسين بمرتب 7000 جنيه – التقديم من هنا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يسعى الكثير من الشباب في الحصول علي وظائف خالية، ولذلك ترتفع عمليات البحث كل يوم وبصفة مستمرة حولها باستخدام المحرك جوجل.في هذا السياق بقدم موقع “دوت الخليج” مجموعة من الوظائف الخالية في مختلف التخصصات التي يوفرها موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي والتي سوف نستعرضها فيما يلي:

اسم الشركة مصنع المهندس لتصنيع الأخشاب

مقر العمل التجمع الخامس – الرحاب – الشروق – القاهرة

العمالة المطلوبة 3

مستوي الخبرة خبرة متوسطة

سنين الخبرة سنة خبرة على الأقل

الجنس المطلوب لا يشترط

اللغة الانجليزية جيد

السن المطلوب 0 – 0 سنة

الحاسب الآلي جيد جدا

المؤهل المطلوب مؤهل عالي ( كلية الهندسة )

مايكروسوفت أوفيس جيدمطلوب للعمل بشركة مقاولات في مجال صناعة الأخشاب والأثاث

مهندسين موقع خبرة في مجال الأخشاب والأثاث وعلى دراية تامة بالعمل بالموقعمهندسة مكتب فنى خبرة في مجال الأخشاب و الأثاث للعمل بالمكتب الفتي بالشركة

التواصل عن طريق الواتساب : 01029620167

مهندس كهرباء

اسم الشركة كيان اليكتريك للمقاولات والتجاره

مقر العمل مدينة نصر – القاهرة

العمالة المطلوبة 2

مستوي الخبرة خبرة متوسطة

سنين الخبرة سنتان-‎6 سنوات خبرة

الجنس المطلوب ذكر

اللغة الانجليزية جيد جدا

السن المطلوب 24 – 35 سنة

الحاسب الآلي جيد جدا

المؤهل المطلوب مؤهل عالي

مايكروسوفت أوفيس جيد جدا

الراتب الأساسي 4000 – 7000 جنيه مصري

المهام المطلوبة:

التحديث وإصلاح معدات الطاقة والشبكات الكهربائية وأنابيب الغاز وأنابيب الهواء في الوقت المناسب.

تحديد كمية موارد الوقود والطاقة اللازمة لأنشطة الإنتاج. تطوير أدلة التحديث التقني وإعادة الإعمار وتطوير مرافق الطاقة.

تقديم طلبات لشراء المعدات اللازمة وقطع الغيار والمواد. قم بإجراء العمليات الحسابية المصممة لتنفيذ مجموعة من التدابير لتوفير الموارد. لدراسة احتياجات المنظمة في الموارد الحرارية والكهربائية.

رسم مخططات لتقليل أحمال الطاقة التي تحدث خلال ساعات الذروة على نظام الطاقة ومراقبة تنفيذ هذه الجداول.

المشاركة في القبول ، واختبار محطات الطاقة والشبكات ، وتركيب المعدات الكهربائية. النظر في أسباب حوادث معدات الطاقة ووضع تدابير لتجنب مثل هذه الحالات ، وخلق ظروف عمل آمنة.

ينظم الاختبار والتحقق من حماية التتابع.

يقوم بالإشراف الفني ، وكذلك التحكم في الأجهزة الكهربائية وأجهزة التدفئة والتدفئة ، والتي تستخدم في المنظمة.

الإشراف على الامتثال لتعليمات المعدات الكهربائية.

أعداد وإعداد الوثائق اللازمة لإبرام العقود مع مختلف المنظمات.

يضمن الامتثال لجميع القواعد واللوائح المتعلقة بحماية العمال في تشغيل المنشآت الكهربائية والشبكات.

يعد جميع أنواع التقارير عن المؤشرات والنماذج المعتمدة.

أداء المهام الرسمية للمدير المباشر.