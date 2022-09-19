نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انظر ماذا يحدث عند وضع ورق الألومنيوم في غسالة الملابس لو عرفتم السر لفعلتم ذلك الشئ يومياً في المقال التالي

عمر شويل - جدة تندهش الأمهات عند معرفة أنه يمكن استخدام ورق الألومنيوم في تنظيف الملابس المتسخة والتي تحتوي على بقع صعبة الإزالة مثل البقع الدهنية وبقع الحبر، حيث يساهم ورق الألومنيوم في تنظيف الملابس بسرعة دون الحاجة إلى استخدام الكلور الذي يسبب ظهور بقع صعبة الإزالة، كما أن كرات الألومنيوم غير مكلفة وسريعة المفعول، لذلك تبحث الأمهات عن طريقة استخدام الألومنيوم في الغسالة لتنظيف الملابس، حيث أن طريقة الاستخدام بسيطة لذا سوف نوضح لكم كيفية استخدام ورق الألومنيوم في تنظيف جميع أنواع الملابس المتسخة بسرعة.

طريقة وضع ورق الألومنيوم في الغسالة

تتعرض الملابس إلى الاتساخ عند الارتداء بشكل يومي، كما يمكن أن تظهر بقع على الملابس، لذلك تحتاج الأمهات إلى أدوات تنظيف قوية تساهم في إزالة هذه البقع ولكن يفضلن تجنب استخدام الكلور أو مساحيق الغسيل الكيميائية، لذلك يبحثن عن طريقة تنظيف سريعة المفعول وغير ضارة على الملابس، ويعتبر ورق الألومنيوم من أفضل تلك المكونات التي تساهم في تنظيف جميع بقع الملابس، وتتمثل طريقة الاستخدام في إتباع ما يلي.

توفير كرات من ورق الألومنيوم تكون متساوية ودائرية.

عند وضع الملابس المتسخة في الغسالة يتم وضع كرة أو اثنين من ورق الألومنيوم مع الملابس.

يتم تشغيل الغسالة على دورة كاملة.

تساهم تلك الكرات في سرعة تنظيف الملابس المتسخة.

فوائد وضع ورق الألومنيوم في الغسالة

تتساءل الأمهات عن فوائد وضع ورق الألومنيوم في الغسالة، حيث يعود على الغسالة فوائد عديدة عند وضع ورق الألومنيوم فيها فهو يساهم في التخلص من الروائح الكريهة وسريعة تنظيف البقع المستعصية و صعبة الإزالة، لذا فهو مسحوق قوي يعالج مشاكل الملابس، وتتمثل الفوائد التى تعود على الملابس عند وضع ورق الألومنيوم فيها في الآتي.