نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الطازج اليوم الاثنين 19 سبتمبر لليوم الوطني السعودي في مهرجان الطازج في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم عروض العثيم الطازج اليوم الإثنين 19 سبتمبر احتفالا باليوم الوطني السعودي ال 92، حيث أعلنت أسواق العثيم عن عروض العثيم الطازج اليوم الإثنين تحت شعار “هي لنا دار” احتفالا باليوم الوطني السعودي وعروض 2 كيلو بسعر كيلو واحد، كما شملت عروض العثيم اليوم منتجات بسعر التكلفة وتسري العروض اليوم الإثنين وحتى نفاذ الكمية.

عروض العثيم الطازج ليوم الاثنين

طرحت اسواق العثيم اليوم الإثنين مهرجان الطازج تحت شعار “كيلو علينا وكيلو عليك” حيث يتم طرح عروض خاصة كل يوم إثنين في أسواق العثيم ويمكن استعراض منشور أسواق العثيم بالكامل من أجل التعرف على كامل العروض.

برتقال عصير بسعر 3.75 ريال.

تفاح جالا تركي بسعر 3.95 ريال.

كيلو عنب أسود كبير 6.95 ريال.

كيلو الموز بسعر 5.45 ريال.

عرض كيلو عليك وكيلو علينا (1+1) للرمان المصري 4.95 ريال.

اثنين كيلو خيار طازج بسعر 6.95 ريال.

عرض 2 كيلو شمام بسعر 4.95 ريال.

عرض 2 كيلو بصل أبيض 5.95 ريال.

بسبوسة بالسمن فول سوداني بسعر 25 ريال للكيلو.

شابورة زبدة سمسم وحبة بركة بسعر 14.50 ريال للكيلو.

زود باوند كيك فانيليا بسعر 9.95 ريال للعلبة.

زود أصابع سمسم 500 جرام بسعر 9.95 ريال للعلبة.

عروض العثيم ليوم الإثنين لمستلزمات المطبخ

قدر ضغط سوبر بي كهربائي 6 لتر بسعر 170 ريال.

فرن ريد بول كهربائي بسعر 280 ريال.

مقلاه قدر بسعر 38 ريال.

عروض العثيم ليوم الاثنين في قسم الأجبان

مرتديلا حلواني بقر مع زيتون بسعر 40ريال للكيلو.

زيتون أكورسا أسود بسعر 14 ريال للكيلو.

جبن تشيزا لاند قد بحبة البركة بسعر 24 ريال.

لبنة بينار طازجة بسعر 60 ريال للعلبة.

عروض العثيم ليوم الاثنين في قسم البهارات

قهوة هرري عربي بسعر 51 ريال.

فشار ذرة أمريكي بسعر 6.50 ريال.

هيل زينا ذهبي برطمان 500 جرام بسعر 48 ريال.



عروض العثيم للمنتجات المبردة

عصير المراعي منوع 1.4 لتر بسعر 8 ريال.

جبن المراعي موزاريلا مبشورة 200 جرام بسعر 7.25 ريال.



عروض العثيم الطازج في قسم اللحوم والدواجن

لحم خروف بربري بالعظم بسعر 50 ريال.

لحم تيس بلدي بالعظم بسعر 52 ريال

لحم رفيدي بالعظم بسعر 50 ريال.

يذكر أن عروض العثيم ليوم الاثنين تشمل الخضروات وهي الفلفل البارد الأخضر بسعر 6 ريال، والثمرالبرحي بسعر 5.45 ريال،