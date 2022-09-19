رشة من هذه الخلطة هتطرد البرص والزواحف من البيت ومش هترجع تاني نهائي

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عمر شويل - جدة طريقة لطرد البرص والزواحف من البيت، نجد أن انتشار البرص والزواحف في البيت هو من أكثر الأشياء التي تكون مزعجة بشكل كبير في المنزل، حيث تثير الزعر في المنزل وخاصة ظهور البرص يظهر بأشكال مختلفة لأنه نوع من السحالي وهو مضر جدا لأنه ينقل أمراض خطيرة جدا قد تؤدي إلي الموت وذلك نتيجة لنقل الجراثيم والميكروبات، وقد يسمن البرص بعض المواد البيضاء مثل الملح والسكر فلذلك يجب التخلص منه علي الفور. طريقة لطرد البرص والزواحف من البيت خلطة الفلفل الحار والثوم

المقادير ملعقة كبيرة من الفلفل الحار المجفف.

ملعقة صغيرة من الشطة الحمراء.

ثلاث فصوص من الثوم المفروم. طريقة الاستخدام نخلط ملعقة من الفلفل الحار المجفف بعض فركة جيدا في إناء صغير ثم نضيف عليه ملعقة من الشطة الحمراء ثم نضع عليهم ثلاث فصوص من الثوم المفروم ونقلبهم مع بعض جيدا.

نضع خلطة الشطة والثوم في جميع منافذ وفتحات المنازل والشبابيك واليابان الموجودة في المنزل حتي تعمل علي طرد البرص من المنزل.

تعد خلطة الشطة والثوم هي من أهم الوصفات لان تتميز برائحتها النفاذة التي تطرد البرص من البيت بشكل نهائي. خلطة شرائح البصل والثوم المقادير حبة واحدة من البصل كبيرة الحجم.

أربعة فصوص من الثوم المهروس. طريقة الاستخدام نقطع حبة كبيرة من البصل إلى شرائح رفيعة جدا ونضعها في طبق ثم نضيف إليها اربعه فصوص من الثوم المهروس ونقلبهم مع بعض.

نضع كمية من شرائح البصل والثوم في جميع فتحات المنزل الذي يمكن أن يدخل منها البرص مثل الشبابيك أو البلكونات فتعمل علي طرد البرص من المنزل. كرات النفتالين نقوم باستخدام كرات النفتالين التي تعمل بشكل فعال في القضاء على البرص وعدم تكاثرها في المنزل كما يقضي على جميع الزواحف في البيت ومنها البق والحشرات الصغيرة يمنع ظهوره في من المنزل.

ويعتبر النفتالين هو من اهم الأشياء التي تقضي علي البرص بشكل نهائي من ظهورها لأنها تنفر منه ومن رائحته.

فنجد أن قد ينجذب البرص إلي النفتالين كنوع من الغذاء وعندما يقترب منه يقضي عليه في الحال لأنه ينفر من رائحته.

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