ملعقة سحرية لطرد الحشرات والصراصير من المنزل بدون عودة برشة واحدة هيختفوا

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عمر شويل - جدة طرد الحشرات والصراصير من المنزل، وجود الحشرات والصراصير في المنزل من أكثر الأشياء المزعجة لدى أفراد الأسرة، حيث يرغبون دائما في الحصول على منزل نظيف دون أي حشرات بداخله، ويكثر وجود النمل والصراصير خصوصاً في فصل الصيف حيث تتواجد بكثرة في الأماكن التي توجد بها زرع أو زهور، ويمكن استخدام وصفات كثيرة طبيعية آمنة تماماً على صحة الإنسان، لذلك سوف نقدم لكى عزيزتي طريقة عمل وصفات طبيعية لطرد الحشرات والصراصير من المنزل نهائيا.

وصفة طبيعية لطرد الحشرات والصراصير من المنزل

المكونات

كوب من الخل الأبيض.

ماء.

زجاجة رشاش.

تحضير وصفة لإزالة النمل من البيت

نخلط الخل مع كوبان من الماء ونضعه في زجاجة بخاخ ونرش في الأماكن التي توجد بها النمل والحشرات، حيث أن رائع

حلو الخل نفاذة وقوية تكره الحشرات وتبعد عنها سريعاً.

وتعد وصفة الخل من أسهل الوصفات التي تستخدم في إزالة الحشرات والنمل نهائيا من البيت ويمكن الاعتماد عليها توفيراً للوقت والمال الذي تدفعه في المبيدات الحشرية الكثيرة.

وصفة لطرد الصراصير من البيت

للحصول على منزل خالي من الصراصير عليكى القيام بتنظيف الحمام من الماء دائما حيث أن الصراصير عندها القدرة على المداومة مع الماء أكثر من الطعام، فهي تكثر في البيئة الرطبة التي توجد بها الماء لذلك قومى بتجفيف الحمام دائما مع الحفاظ على الحمام نظيف وإغلاق جميع البلاعات التي تخرج منها الصراصير.

طريقة عمل عجينة للقضاء على الصراصير

المكونات

معلقة كبيرة من كربونات الصوديوم.

ماء للعجن.

تحضير وصفة كربونات الصوديوم للقضاء على الصراصير

نقوم بعمل عجينة من كربونات الصوديوم وخلطها مع الماء ونقوم بتشكيلها إلى كرات صغيرة ووضعها في الأماكن التي تختبئ بها الصراصير.

سوف تعمل على ط الصراصير من هذه الأماكن لعدم قبول الصراصير رائحة كربونات الصوديوم فيقومون بالبعد عن هذه الأماكن فوراً، كما أنها طريقة سهلة وبسيطة ولا تستغرق وقت ولا مال للحصول عليها، كما أنك يجب عليك المحافظة باستمرار على نظافة الحمام والمطبخ والحرص على الاهتمام الشديد بهم من أي بقايا طعام توجد بالمطبخ أو ماء كثير بالحمام حيث أنها تعد بيئة خصبة لظهور جميع الحشرات والصراصير.