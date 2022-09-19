نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف الإثنين 19 سبتمبر 2022 وأقوى خصومات مهرجان الطازج من العثيم في المقال التالي

عمر شويل - جدة أقوي خصومات مهرجان الطازج، أعلنت أسواق عبدالله العثيم السعودية عن عروض مهرجان الطازج اليوم الإثنين التاسع عشر من سبتمبر 2022 حيث تقدم الأسواق مفاجآت وخصومات كبيرة تزامناً مع احتفالات المملكة باليوم الوطني ودائماً ما تحرص أسواق العثيم على الاشتراك في تلك المناسبة الكبيرة من خلال تقديم خصومات وتخفيضات قوية على كافة المنتجات التي تقدمها الأسواق، وفي هذا المقال سوف نقدم لكم عروض مهرجان الطازج المتوفرة بالأسواق اليوم.

أقوي خصومات مهرجان الطازج من العثيم اليوم الإثنين 19 سبتمبر 2022

الكثير من المنتجات بسعر التكلفة كما يتوفر عروض كيلو عليك وكيلو علينا حيث يوجد خضروات وفاكهة منها الخيار الطازج والبصل الأبيض والثوم والجزر والفلفل البارد وموز وتفاح وبرتقال عصير وتمر برحي كما يوجد لحوم طازجة بسعر التكلفة منها لحم خروف بربري بالعظم سعر الكيلو 49.95 ريال سعودي كما يوجد لحم تيس بلدي بالعظم سعر الكيلو منه 51.95 ريال سعودي أما عن سعر الكيلو من لحم رفيدي بالعظم فيصل إلي 49.95 ريال سعودي كما يوجد خصومات على قسم الأجبان ويوجد في قسم المنتجات المبردة عصير المراعي متنوع 1.4 لتر بسعر 7.95 ريال وجبنه المراعي موزاريلا مبشورة 200 جرام بنفس السعر أيضاً أما في قسم البهارات فيمكنك الحصول على هيل زينة برطمان 500 جرام مقدم بسعر 47.95 ريال سعودي كما يوجد ذرة فشار أمريكي سعر الكيلو 6.50 ريال كما يمكن الحصول على قهوة هرري عربي بسعر الكيلو 50.95 ريال سعودي حيث يمكنك الحصول على جميع المنتجات المقدمة بأقل الأسعار مع ضمان التوفير.

عروض قسم المخبوزات

حيث يوجد في هذا القسم أشهي وألذ أنواع المخبوزات والحلويات المخبوزة بشكل يومي فيوجد فطير مشلتت بالزبدة سعر القطعة 4.95 ريال و لعشاق منتجات زود يتوفر زود أصابع سمسم وزود باوند كيك فانيليا وبخصم 50% أحصل على تورتة سويس رول بالشكولاته صغيرة بسعر 14 ريال سعودي فقط وبسبوسة بالسمن والفول السوداني سعر الكيلو 24.95 ريال.

عروض مستلزمات المطبخ

ومن مستلزمات المطبخ المتوفرة في عروض اليوم فرن ريد بول كهربائي 45 لتر كما يوجد مقلاة قدر كتشنجر وقدر ضغط سوبر بي كهربائي 6 لتر وتقدم كل تلك المستلزمات بأقل الأسعار.