نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر اللمعان.. تنظيف الحوض الاستانلس من الصدأ والترسبات والدهون المتراكمة بمكون ميخطرش علي بالك هيرجع كأنه جديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتعرض الحوض الاستانلس غالباً للاتساخ وتغير لونه وبهتانه، نتيجة لغسيل الأطباق، وتراكم طبقات من سائل غسيل الصحون أو طبقات من الأوساخ والدهون الملتصقة بالأواني، لذلك تحرص كل سيدة وربة المنزل على تنظيف حوض المطبخ، لأن الحوض هو مرآة المطبخ، إلا أن طرق التنظيف التقليدية لن تعيد الحوض إلى لمعانه ونظافته التي كان عليها في السابق، لذلك حرصنا من خلال تلك المقالة على طرق لتنظيف الحوض الاستانلس بحيل وأساليب مبتكرة، تعيد الحوض إلى لمعانه وبريقه الأصلي. تنظيف الحوض الاستانلس من الصدأ المكونات ملعقة واحدة من الدقيق.

القليل من الخل.

بضع قطرات من سائل غسيل الصحون.

منشفة نظيفة.

قطعة من القماش. طريقة التنظيف قومي بتنظيف حوض المطبخ باستخدام خليط الماء وسائل غسيل الأطباق.

أضيفي القليل من الخل الأبيض إلى الحوض، وافركيه باستخدام فرشاة التنظيف.

ثم نشفي الحوض بمنشفة نظيفة.

ثم ابدئي برش الحوض بملعقة من الدقيق، وتأكدي من إغلاقك لبلاعة الحوض.

افركي الحوض بالدقيق المرشوش باستخدام قطعة من القماش الجافة، حيث يعمل الدقيق على سحب وتفتيت الأوساخ العالقة بالحوض

وأخيراً اشطفي الحوض بالماء الساخن، ثم الجاري.

وستلاحظين عودة اللمعان إلى حوضك. طريقة تنظيف الحوض الاستانلس من الصدأ بيكربونات الصودا كمية مناسبة من بيكربونات الصودا.

كمية مناسبة من الخل الأبيض. طريقة التنظيف قومي بمزج الخل الأبيض مع بيكربونات الصودا في وعاء واحد، حتى يتجانس المكونان معاً.

ثم قومي برش الخليط الناتج في الحوض المتسخ، مع التركيز على بقع الصدأ الملتصقة.

اتركي الخليط في الحوض لمدة 10 دقائق.

ثم ابدئي بفرك الحوض باستخدام اسفنجة ناعمة، ثم افركيها باستخدام ظهر ملعقة.

اتركي الخليط مرة أخرى في الحوض لمدة 20 دقيقة، ثم اشطفي الحوض بالماء الجاري. طريقة تنظيف مصفاة الحوض باستخدام صودا الخبز نصف كوب من صودا الخبز.

نصف كوب من الخل الأبيض. طريقة التنظيف قومي بخلط الخل مع صودا الخبز في وعاء واحد مناسب الحجم.

قومي بسكب الخليط السابق في مصفاة الحوض، ثم شغلي الماء الساخن لعدة دقائق للتخلص من الدهون المتراكمة وسوف تجدين لمعان الحوض الاستانلس.

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