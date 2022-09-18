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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض العثيم والتخفيضات على الأجهزة الكهربائية وأدوات المطبخ سبتمبر٢٠٢٢ في المقال التالي
عمر شويل - جدة يقدم العثيم أقوي العروض والتخفيضات على المنتجات والسلع الغذائية والأجهزة الكهربائية وادوات المطبخ بأسعار مغرية بدلا من شراءها بأسعار باهظة الثمن لمساعدة الأسر السعودية من أعباء الحياة كما تتيح لهم فرصة التمتع بالرفاهية، كما يتم عمل مفاجأت على مر شهر سبتمبر كما انها من أفضل المنتجات والبضائع التي يتم تقديمها، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على أقوي العروض والتخفيضات على الأجهزة الكهربائية وأدوات المطبخ من العثيم.
آخر عروض العثيم على الاجهزة الكهربائية
هناك بعض العروض والمفاجآت على الأجهزة الكهربائية سوف نقدم البعض منها هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- ميكروويف جي في سي برو ٢٠ لتر بسعر ١٩٩ ريال سعودي بدلا من ٢٩٩ ريال سعودي.
- صانعة بيتزا وخبز جي في سي بسعر ١٣٩ ريال سعودي بدلا من ٢٣٩ ريال سعودي.
- ميكروويف أرو ٢٠ لتر بسعر ٢٠٥ ريال سعودي بدلا من ٢٨٩ ريال سعودي.
- مضرب بيض كينوود بسعر ٨٥ ريال سعودي بدلا من ١١٥ ريال.
- مطحنة بن مولينكس بسعر ١٢٥ ريال سعودي بدلا من ١٨٩ ريال سعودي.
- مكواة تيفال جاف بسعر ٦٩ ريال سعودي بدلا من ١١٠ ريال سعودي.
- خلاط نيكاي مع مطحنة بسعر ٧٩ ريال سعودي بدلا من ٩٩ ريال.
- مكواة تيفال بخار بسعر ٩٥ ريال سعودي بدلا من ١٣٩ ريال.
آخر تخفيضات العثيم على أدوات المطبخ
هناك بعض التخفيضات والعروض على أدوات المطبخ من العثيم هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- طقم قدور رويال فورد ٨ قطع بسعر ١٣٠ ريال سعودي بدلا من ١٩٩ ريال.
- مقلاة بلاكستون ٢٤ سم بسعر ٢٥ ريال سعودي بدلا من ٣٤ ريال سعودي.
- طقم قدور نيو فلون ٨ قطع + هدية بسعر ١٥٩ ريال سعودي بدلا من ٢٢٩ ريال.
- ترمس ديفا ٢×١ لتر بسعر ٦٥ ريال سعودي بدلا من ٩٥ ريال سعودي.
- طقم عشاء مورال ٤٤ قطعة بسعر ١١٥ ريال سعودي بدلا من ١٤٩ ريال سعودي.
- شواية باربيكيو فورية وسط ٣١،٩٥ ريال سعودي بدلا من ٤٤،٩٥ ريال سعودي.
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