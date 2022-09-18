نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض اليوم الوطني السعودي 92 تخفيضات وخصومات تصل إلي 60% في المقال التالي

عمر شويل - جدة ‏ينتظر عدد كبير من سكان مناطق المملكة العربية السعودية اليوم الوطني السعودي 2022 للإحتفال بالمناسبة الوطنية إلـ92 لإعلان الملك الراحل عبد العزيز آل سعود توحيد البلاد تحت راية واحدة، ولمعرفة عروض اليوم الوطني السعودي، ‏حيث يضم العديد من الفعاليات والحفلات المميزة الثقافية والفنية والرياضية المحلية والعالمية، ‏كما يتم الاحتفال من خلال إطلاق الألعاب النارية التي تنير السماء باللون الأخضر.

عروض اليوم الوطني السعودي ٩٢

‏وتقوم الهيئة العربية للترفية بقيادة تركي ال شيخ بتنظيم العديد من المهرجانات، لعرض مجموعة من العروض المليئة بالإضاءة والصوت للإحتفال باليوم الوطني السعودي، ‏كما تعمل على تقديم مجموعة من الفعاليات الفنية التي تظهر التراث الشعبي للاحتفال بدراسة المملكة العربية السعودية وذلك تحت شعار هي لنا دار وتستمر الفعاليات لمدة تسع ايام كاملة بداية من يوم 18 سبتمبر وحتى يوم 26 سبتمبر 2022، ‏وذلك في العديد من المناطق بالمملكة العربية السعودية والتي تضم العديد من الحفلات والفعاليات المميزة ويتم الإعلان عليها من خلال دليل مفصل يتم نشره، ‏والذي يشمل عروض بحرية والجوية تنفيذها المنشآت العسكرية والمدنية باستخدام المروحيات والطائرات والسفن من أجل تحية الوطن، ‏والتعبير عن ‏الحب والاعتزاز به.

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فعاليات اليوم الوطني السعودي 2022

‏ومن المقرر أن تشارك وزارة الداخلية السعودية في احتفالات اليوم الوطني السعودي، لتقديم تجربة فريدة من نوعها، وعروض موسيقية حية وأجنحة ترفيهية تناسب جميع الفئات العمرية لمزيد من المتعة والفائدة، ‏بالإضافة إلى ذلك ينطلق سرك “دو سوليه” من اجل تقديم ‏واحد من أهم عروضه العالمية والمخصصة الي اليوم الوطني للمملكة، ‏وذلك على مسرح جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن في مدينة الرياض على مدة أربع ايام متتالية من الفترة 21 إلى 24 سبتمبر 2022، ‏كما يمكن أيضا حضور العديد من الحفلات الغنائية التي تجمع باقة من اقوي الفنانين العرب منهم محمد عبدة ورابح صقر، واحلام وانغام والفنان احمد سعد.

تخفيضات اليوم الوطني السعودي 2022

‏ويجدر الإشارة إلى وجود مجموعة من التخفيضات علي جميع السلع، حيث تقوم ما تاجر الذهب والسعادة والسلع المعمرة بتقديم عروض خصيصا بمناسبة يوم الوطن بتخفيض تصل إلى 60%، مما يدعو باقة كبيرة من المواطنين لاغتنام تلك الفرصة والحصول علي احتياجاتهم باقل تكلفة.