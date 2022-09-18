نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف ألحق الفرصة تخفيضات وعروض بنده السعودية علي المنظفات في المقال التالي

عمر شويل - جدة يسعدنا أن نقدم لكم أقوي عروض وتخفيضات مجلة بنده السعودية علي المنظفات، التي تساعد الأسر السعودية علي تحقيق أقصي إستفادة مادية من خلال التخفيضات الكبيرة، وشركة بنده للتجزئة هي شركة تجزئة سعودية تأسست عام 1978م ثم اندمجت شركة العزيزة بنده المتحدة تحت مظلة مجموعة صافولا إحدى الشركات الغذائية الرائدة وتكون بهذا الاندماج أحد أكبر الشركات العاملة في قطاع التجزئة بالمملكة، كما توجد عروض مميزة علي السلع الغذائية والمنظفات ومنتجات العناية بالطفل، وسوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي عروض وتخفيضات بنده السعودية علي جميع أنواع المنظفات. عروض وتخفيضات بنده السعودية علي أنواع المنظفات سوف نقدم لكم من هنا أسعار المنظفات وهي كالتالي:- سائل مبيض كلوركس سعر الكيلو 14.95 ريال بدلاً من 19.95 ريال سعودي.

كما يأتي سائل مبيض كوينكس سعر الكيلو 9.95 ريال بدلاً من 19.95 ريال سعودي.

منعم الأقمشة بنده سعر الكيلو 13.95 ريال بدلاً من 17.95 ريال سعودي.

كما يأتي مطهر ومعقم ومضد للجراثيم بنده سعر الكيلو 11.95 ريال بدلاً من 15.95 ريال سعودي.

منظف متعددالإستعمالات سوبر جل بنده سعر الكيلو 7.95 ريال بدلاً من 10.95 ريال سعودي. خصومات panda السعودية علي أنواع مسحوق الغسيل من هنا سوف نتعرف علي أسعار المسحوق وهي كالأتي:- مسحوق غسيل تايد مركز سعر الكيلو 44.95 ريال بدلاً من 75 ريال سعودي. كما يأتي مسحوق غسيل اريال مركز سعر الكيلو 52.95 ريال بدلاً من 89.95 ريال سعودي. كما يأتي مسحوق غسيل مركز أومو سعر الكيلو 50.95 ريال بدلاً من 68.95 ريال سعودي. مسحوق غسيل إكسترا وايت سعر الكيلو 36.95 ريال بدلاً من 59.95 ريال سعودي. عروض وخصومات بنده السعودية علي سائل غسيل الصحون سوف نتعرف علي أسعار سائل غسيل الصحون وهي كالتالي:- سائل غسيل الصحون بقوة بديلة للمبيض فيري بلس سعر الكيلو 12.95 ريال بدلاً من 15.95 ريال سعودي.

سائل غسيل الصحون جف سعر الكيلو 9.95 ريال بدلاً من 15.95 ريال سعودي.

سائل غسيل الصحون لوكس سعر الكيلو 8.50 ريال بدلاً من 12.95 ريال سعودي.

سائل غسيل الصحون جينتو بالليمون سعر الكيلو 9.95 ريال بدلاً من 27.90 ريال سعودي.

سائل مزيل البقع عن الأقمشة فانيش سعر الكيلو 24.95 ريال بدلاً من 37.95 ريال سعودي.

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