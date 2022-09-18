نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده السعودية على المنظفات والمساحيق ومفاجآت وتخفيضات تصل إلى ٥٠ ٪ في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده السعودية تقدم لكم الكثير من العروض والمفاجآت على الكثير من المنتجات كالأطعمة والمنظفات والأجهزة الكهربائية وأدوات المطبخ وعروض آخرى كثيرة بشكل مستمر ولفترة محدودة بتخفيضات تصل إلى ٥٠٪، كما أن هناك تخفيضات على الكثير من منتجات الأطفال، حيث ان هناك الكثير من المنتجات التي يتم بيعها بأسعار باهظة الثمن في الخارج، لذلك هنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على عروض وتخفيضات بنده السعودية على مسحوق الغسيل والمعطرات والمنعم.

عروض بنده على المعطرات ومنعم الملابس

هناك عدة تخفيضات ومفاجآت على منعم الملابس والمعطرات من بنده هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

منعم الأقمشة ٢لتر بسعر ١٦،٧٥ ريال سعودي بدلا من ١٨،٧٥ ريال سعودي. معطر الأقمشة داوني١+١ (٨٠٠ ملي) بسعر ٣٦،٩٥ ريال سعودي بدلا من 73،٩٠ ريال سعودي. منعم الأقمشة نولين ٣لتر بسعر ١٤،٩٥ ريال سعودي بدلا من ٢٤،٩٥ريال سعودي. منعم الأقمشة كومفورت 3 لتر بسعر 18,95 ريال سعودي بدلا من 19,75 ريال سعودي. منعم الأقمشة داوني(١،٣٨/١،٥لتر) ٢١٠ جرام بسعر ٢٤،٩٥ ريال سعودي بدلا من ٣٣،٩٥ ريال سعودي.

تخفيضات بنده على مسحوق الغسيل

هناك الكثير من التخفيضات والعروض على مسحوق الغسيل بسعر رائع ومغري هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-