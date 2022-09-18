نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض لولو الطازج على أسعار الأسماك والخضروات والفاكهة والمخبوزات من Lulu في المقال التالي

عمر شويل - جدة أقوى عروض لولو الطازج على أسعار الأسماك والخضروات والفاكهة والمخبوزات وغيرهم من منتجات غذائية طازجة من Lulu في جميع فروع لولو بمدن المملكة العربية السعودية المختلفة، وذلك بداية من ١٨ سبتمبر الموافق ٢٢ صفر، وحتى نفاذ الكميات، وإليكم التفاصيل الحصرية:

عروض لولو الطازج على أسعار الخضروات والفواكه

خصم ٣٠٪ من لولو السعودية على أسعار: البطاطا الحلوة المصرية، كما بالفروع خصومات أخرى على أسعار الليمون الكبير الجنوب افريقي، وتخفيض آخر على سعر صندوق الباذنجان السعودي بالحجم العائلي، وعروض أخرى على أسعار القرع الجوز السعودي، وتنزيلات أخرى منهم على أسعار الفطر الأبيض العماني، وعلى سعر العنب الأحمر المصري، والعنب الأسود التركي، وكذلك لديهم تخفيضات خاصة على أسعار التفاح الأحمر البولاندي، ومانجو كيت ناعومي المصري، وعرض على سعر البرقوق الأسباني الأحمر.

عروض أخرى من لولو السعودية Lulu Ksa

تنزيلات وخصومات خاصة جداً اليوم بكل فروع لولو السعودية على أسعار: فيليه الهامور الأبيض، وتخفيض آخر منهم على سعر السمك المقلي ببهارات، وتنزيلات أخرى بالفروع على أسعار سمك الكورا الأسود، وتنزيل آخر منهم على سعر سمك السلطان إبراهيم الصغير، وتخفيض آخر على سعر شرائح سمك كينج الكبيرة، بالإضافة إلى خصوماتهم المميزة على أسعار روبيان المزارع الطازج، وتخفيضات أخرى منهم على أسعار سمك السعري الصغير، وغيرهم من خصومات أخرى على أسعار سمك المكرونة، وسمك البلطي المحلي، وغيرهم من أسماك.

عروض خاصة من لولو ماركت حتى نفاذ الكميات

تتوفر أيضاً بفروع لولو السعودية عدة خصومات أخرى على أسعار: أصابع الكاجو من العنبتاوي، وتخفيض آخر منهم على سعر تشيز كيك النوتيلا مميزة المذاق، وتخفيض حصري آخر منهم على سعر كيكة اللوتس الصغيرة، كما يوجد بالماركت عرض على سعر كراكيرز الكينوا، والكرواسون الميني بالشكولاتة، وتخفيضات أخرى منهم على أسعار دجاج تكا بف الصغير، وميني دونات الشكولاتة المميز، هذا ولديهم تخفيضات أخرى بكل الفروع على أسعار مسخن الدجاج، والخضروات المحشية العربية، وتخفيضات أخرى على أسعار اللحم البقري المفروم بالطريقة العربية، وخصومات آخرى منهم على أسعار باقي المنتجات.