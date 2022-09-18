نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وجهك يكشف عن شخصيتك! في المقال التالي

عمر شويل - جدة إذا كنت من هؤلاء الأشخاص الذين يحبون أن يكونوا قادرين على فهم الشخصية والأسرار الداخلية لهذا الشخص من وجوههم عندما تقابلهم لأول مرة ، فيجب عليك قراءة هذه المقالة حتى النهاية. في هذا المقال من موقع ثقفني، لدينا الكثير من المعلومات حول سيكولوجية الوجوه من شكل الوجه . بمساعدة هذه المعلومات ، يمكنك الحصول على فهم أفضل للسمات الشخصية للأشخاص المهمين في حياتك.

علم النفس الفسيولوجي لشكل الوجه

توقع سلوكياتهم وردود أفعالهم المحتملة وإدارة علاقاتك الاجتماعية والعاطفية. وغني عن البيان أن علم الوجه لا يزودنا بمعلومات دقيقة عن جميع سمات الشخصية والمزاج للشخص ، ولمعرفة شخصية الناس وتشخيصها بدقة ، يجب أن نطلب الإرشاد من طبيب نفساني جيد.

وجه مستدير

الأشخاص ذوو الوجه المستدير نشيطون للغاية ومتفائلون ، وعلى عكس وجوههم البريئة والهادئة ، يمكنهم التفكير في إيذاء الآخرين وتحويل النوم الهادئ إلى كابوس. أظهرت الأبحاث أن هؤلاء الأشخاص يشخرون أثناء النوم. بالطبع ، يمكن ملاحظة مشكلة الشخير في مرحلة البلوغ لدى الأشخاص ذوي أشكال الوجه المختلفة.

شكل الجبين من نقاط علم نفس الوجه لشكل الوجه

يمنحنا شكل وخطوط الجبهة فهمًا جيدًا لشخصية الناس. تظهر الجبهة المسطحة والواسعة أن الشخص مسالم ومدروس ، والجبهة القصيرة ذات الخطوط العميقة والاكتئاب العديدة تظهر أن الشخص عاطفي وسريع الغضب ، مما يتطلب منه تعلم مهارات إدارة الغضب. الأشخاص الذين لديهم خط عمودي عميق على جبينهم يفكرون بجدية شديدة حول مختلف القضايا ولا يتخذون قرارات فورية.

شكل العين

إذا كان لديك اكتئاب طفيف في تجويف العين ، فأنت شخص مدروس. العيون الكبيرة والمحدقة هي علامة على طموح الشخص. أيضًا ، يمكن أن تكون العيون الكبيرة والمطولة علامة على ذاكرة الشخص الجيدة والقليل من الثرثرة والثقة بالنفس. وجود خطوط رفيعة حول العينين علامة على السعادة والضحك. في علم نفس الوجه ، البياض فوق القزحية هو علامة على المزاج والعدوانية ، والبياض بين الجفن السفلي والقزحية هو علامة على التوتر والقلق لدى الإنسان. من أجل الحصول على مزاج أفضل ، قم بزيارة المقالة حول التأثير الرائع للموسيقى على الصحة العقلية .

شكل الأذنين

الأشخاص ذوو الأذنين الصغيرة هم أشخاص واثقون وغامضون ولا يخبرون أحداً بأسرارهم الداخلية. الآذان الصغيرة التي تميل للخارج هي علامة على التصميم والقوة في اتخاذ القرارات. آذان سميكة وواسعة هي علامة على الحشمة والرغبة الشديدة في تجميع الثروة.

شكل الأنف من نقاط سيكولوجية علم الفراسة من شكل الوجه

في علم علم الفراسة ، يكون الأشخاص ذوو الأنف الصغيرة ضعفاء وغير موثوقين ، وهم غير مستقرين في اتخاذ القرارات. يتمتع الأشخاص ذوو الأنوف الكبيرة بتصميم قوي وشخصية قوية. الأنف المدبب هو علامة على الثقة بالنفس والشجاعة العالية. هؤلاء الناس ليسوا ملزمين بالعادات ويمكنهم بسهولة التعامل مع الآخرين. الأشخاص ذوو أنف النسر أنانيون وحساسون وصعوبات الإرضاء.

شكل الشفاه

يمكن أن يوفر لنا شكل الشفاه أيضًا معلومات مفيدة في علم الوجوه. عادة ما يكون الأشخاص ذوو الشفاه الكبيرة ثرثارة. الأشخاص ذوو الشفة العلوية الصغيرة يندمجون بسهولة مع الآخرين وهم ممتنون للغاية ، والأشخاص ذوو الشفاه الرفيعة مغرمون بالرياضة. إذا كانت زوايا الشفتين مائلتين لأعلى فهذا دليل على روح الدعابة ، وزوايا الشفتين إلى أسفل فهذه علامة على التشاؤم.