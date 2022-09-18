شوف عروض اكسترا على المكيفات والثلاجات والشاشات تصفيات الصيف خصومات شهر سبتمبر

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا على المكيفات والثلاجات والشاشات تصفيات الصيف خصومات شهر سبتمبر، تضمنت عروض اكسترا خصومات مذهلة على الأجهزة الكهربائية والشاشات، يتوفر سامسونج ثلاجة سعة 21.9 قدم كمبريسور انفرتر باللون الأبيض بسعر 4199 ريال بدلاً من 8399 ريال خصم 50%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 201 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال ضمن عروض اكسترا الكبرى. عروض اكسترا الكبرى على المكيفات والثلاجات تضمنت عروض شهر سبتمبر خصم خاص على المكيفات والثلاجات : يتوفر ضمن عروض اكسترا الكبرى سامسونج مكيف جداري 22000 وحدة روتاري بارد حار بسعر 2899 ريال بدلاً من 3999 ريال خصم 27%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 139 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى 3 هدايا مجانية بقيمة 628 ريال.

يتوفر كلاس برو ثلاجة / فريزر باب واحد سعة 598 لتر انفرتر ستانلس ستيل بسعر 2999 ريال بدلاً من 4499 ريال خصم 33%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 144 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال. عروض الشاشات extra السعودية تضمنت عروض اكسترا الكبرى خصومات على الشاشات الذكية : يتوفر سوني تلفزيون سمارت 65 بوصة فائق الوضوح 120 هيرتز بسعر 6499 ريال بدلاً من 7299 ريال خصم 11%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 311 ريال لمدة 36 شهراً.

يتوفر تي سي ال تلفزيون سمارت 75 بوصة فائق الوضوح 120 هيرتز بسعر 7999 ريال بدلاً من 11499 ريال خصم 30%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 383 ريال لمدة 36 شهراً. تصفيات الأجهزة خصومات اكسترا تضمنت خصومات اكسترا الكبرى عرض خاص على غسالات الأطباق : يتوفر ال جي غسالة صحون بخار عدد أماكن التخزين 14 والبرامج 10 باللون الفضي بسعر 3999 ريال بدلاً من 6099 ريال خصم 34%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 192 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال.

ويرلبول غسالة أطباق 8 برامج و 14 مكان تخزين باللون الأبيض بسعر 3199 ريال بدلاً من 3509 ريال خصم 9%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 153 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال. عروض اكسترا سبتمبر 2022 إستكمالاً لسلسلة عروض اكسترا الكبرى تضمنت خصومات على مجفف الشعر : يتوفر بيبي ليس مجفف شعر بقوة 2200 وات 3 إعدادات للحرارة و 2 للسرعة بسعر 135 ريال بدلاً من 169 ريال خصم 20%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 7 ريال لمدة 36 شهراً.

يتوفر ضمن عرض خاص دايسون مجفف شعر سوبر سونيك تدفق هواء 13.5 لتر / ثانية بلون فوشيا / معدني بسعر 1899 ريال، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 91 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 179 ريال ضمن عروض اكسترا الكبرى.

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