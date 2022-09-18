نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض مكتبة جرير السعودية على الهواتف الذكية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد مكتبة جرير السعودية ، هي من أفضل الأماكن التي يتم طرح العديد من العروض والتخفيضات بها على العديد من الأدوات المكتبية والوازم المدرسية وغيرها من لعب الأطفال والوسائل التعليمية وأيضًا غيرها من المنتجات الأخرى فهي يتوفر بها عدة أقسام، ومن أهم العروض التي تطرح بها تكون على الهواتف المحمولة وملحقاتها، فهذه العروض تكون بأسعار مميزة وتطرح بخصومات تصل إلي 12 % و13% وفي بعض الأحيان تصل العروض والتخفيضات إلي نصف السعر، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام أقوى عروض مكتبة جرير السعودية على الهواتف المحمولة.

عروض مكتبة جرير السعودية على هواتف سامسونج

توجد مجموعة من العروض المميزة التي تم طرحها على هواتف سامسونج من بينها ما يلي:ـ

هاتف سامسونج جالكسي زد فولد 4 سعة 256 جيجابايت و12 جيجا بايت رام بسعر 6.799 ريال سعودي . كما طُرح هاتف سامسونج جالكسي زد فولد 512 جيجابايت و 12 جيجا بايت رام (أسود فانتوم) بسعر 7,399 ريال سعودي. سامسونج جالكسي زد فولد 3 سعة 256 جيجا بايت و12 جيجا بايت رام بسعر 5,699 ريال بدلاً من 6,799 ريال. كما يوجد سامسونج جالكسي زد فليب 3 سعة 256 جيجا بيت + 8 جيجا بايت رام بلون أسود بسعر 2,899 ريال بدلاً من 3,999 ريال. هاتف سامسونج جالكسي اس 22 بلس سعة 128 جيجا بايت + 8 جيجا بايت رام بسعر 3,599 ريال سعودي بدلاً من 3,949 ريال.

خصومات من مكتبة جرير تصل إلي 13% على هواتف سامسونج

تم طرح خصم 13% من مكتبة جرير السعودية على بعض الأنواع من هواتف سامسونج من بينها ما يلي:ـ

سامسونج جالكسي اس 22 الترا بسعة 512 جيجا بايت و12 جيجا بايت رام بسعر 4,999 ريال سعودي بدلاً من 5,699.

كما يتوفر هاتف سامسونج جالكسي اس 22 الترا سعة 256 جيجا بايت (أسود) بسعر 4,599 ريال سعودي بدلاً من 5,299 ريال.

أسعار جرير على هواتف ابو رينو 8

توجد هواتف اوبو رينو بأسعار مميز تشمل ضريبة القيمة المضافة ومن أهم الأسعار المطروحة على الهواتف ما يلي:ـ